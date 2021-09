OM Mercato : Tension à Marseille, Caleta-Car bientôt écarté ?

Publié par Timothée Jean le 01 septembre 2021 à 16:20

L’aventure de Duje Caleta-Car à l’OM prend une nouvelle tournure. Pour avoir refusé de quitter le club phocéen lors de ce mercato estival, le défenseur croate risque de le payer très cher.

OM Mercato : Duje Caleta-Car a refusé de partir

Alors que son départ conditionnait l’arrivée d’Amine Harit en provenance de Schalke 04, Duje Caleta-Car a refusé de quitter l’Olympique de Marseille avant la clôture du marché des transferts. Pourtant, ce ne sont pas les offres qui manquaient pour le recruter. Outre Valence CF ou encore le FC Séville, le club de Wolverhampton était déterminé à l’attirer en Premier League cette saison. Dans les dernières heures du mercato, la formation britannique a formulé, selon les informations de L’Équipe, une offre d'environ 18 millions d’euros pour boucler son transfert.

À ce prix, la direction marseillaise envisageait alors de céder son défenseur. Seulement, Duje Caleta-Car est resté figé sur sa position, en refusant de quitter Marseille pour des raisons familiales. Et selon les informations du quotidien sportif, cette décision du défenseur central passe mal auprès de la direction de l’OM, qui espérait le vendre cet été. L’international croate aurait même aggravé sa situation à Marseille.

Pablo Longoria remonté contre Caleta-Car

D’après la source, Duje Caleta-Car aurait en effet provoqué la colère de la direction de l’OM qui lui reprocherait d’avoir bloqué son départ dans les ultimes heures du mercato. Le président marseillais, Pablo Longoria, serait même très remontré contre le défenseur croate.

Par conséquent, le joueur de 24 ans peut s’attendre à vivre une situation très difficile à Marseille cette saison où l’entraîneur Jorge Sampaoli ne semble pas lui faire confiance pour l’instant. Pour preuve, Duje Caleta-Car a perdu son statut de tutilaire depuis l'arrivée de Luan Péres et William Saliba à Marseille et n’a disputé aucune rencontre avec l’OM cette saison. L’idée d’une mise à l’écart et de l’envoyer en équipe réserve n’est donc pas écartée.