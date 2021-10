PSG Mercato : Le choix de Zinedine Zidane confirmé en Espagne !

Publié par JEAN-LUC D le 27 octobre 2021 à 08:03

De plus en plus critiqué, Mauricio Pochettino pourrait faire ses valises et laisser la place à un autre entraîneur sur le banc du PSG. Zinedine Zidane est annoncé comme le grand favori pour le poste. L’affaire est désormais confirmée en Espagne.

Zinedine Zidane a tranché pour son avenir

Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane est prêt à reprendre du service. Mais selon le Mundo Deportivo, Zizou ne voit que deux destinations capables de lui faire quitter sa tranquillité actuelle : le banc du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino ou la sélection de France en remplacement de Didier Deschamps.

« Il n’y a que deux choses qui séduisent Zinedine Zidane. Il s’agit du PSG et de l’équipe nationale. Zidane n’exclurait pas d’assumer la responsabilité au PSG si Pochettino ne continuait pas. Et la deuxième option, et ce serait l’idéale, c’est le banc de l’équipe de France. Car cela permettrait de continuer à vivre normalement à Madrid, sans déménager. En ne voyageant que lorsque les dates internationales arrivent. Zidane n’est pas pressé, car en ce moment sa priorité est de se reposer », explique le quotidien catalan.

Une tendance également confirmée par El Nacional et Don Balon qui assurent en chœur que le Champion du monde 1998 n’attend plus que l’appel de Nasser Al-Khelaïfi pour faire ses cartons et quitter Madrid pour Paris. Tellement sûr de son choix, il a récemment éconduit deux propositions venues de la Premier League.

Zinedine Zidane a refusé deux offres prestigieuses

Après l’humiliation face à Liverpool sur la pelouse d’Old Trafford (0-5), Ole Gunnar Solskjaer est de plus en plus annoncé sur le départ à Manchester United. Pour le remplacer, les propriétaires américains des Red Devils ont porté leur choix sur Zinedine Zidane sur conseils de Cristiano Ronaldo. Mais ESPN confirme ce mardi que le technicien marseillais a refusé l’offre. Avant Manchester United, Zizou avait déjà dit non aux avances de Newcastle United. La balle est donc désormais dans le camp de Nasser Al-Khelaïfi et du Paris Saint-Germain.