PSG Mercato : Manchester United tente un gros coup à Paris

Publié par Timothée Jean le 27 octobre 2021 à 15:23

C'est une information improbable qui circule en Angleterre depuis quelques heures. Le coach du PSG, Mauricio Pochettino, aurait été contacté par Manchester United en vue de succéder à Olé Gunnar Solskjaer.

PSG Mercato : Pochettino approché par Manchester United ?

Cela risque d’être la défaite de trop pour Olé Gunnar Solskjaer. Le technicien et son équipe des Red Devils se sont largement inclinés à domicile face à Liverpool (5-0) le week-end dernier. Cette humiliation et ce manque de résultats ont rapidement placé Olé Gunnar Solskjaer sur un siège éjectable, de quoi envisager sa succession plus rapidement que prévu.

La presse anglaise assure en effet que la direction de Manchester United envisage de se séparer de son entraîneur. Et pour le remplacer, une piste étonnante est évoquée. Selon les informations de Daily Star, le choix des dirigeants mancuniens se porterait sur Mauricio Pochettino. L’actuel entraîneur du PSG serait même le grand favori pour succéder à Solskjaer. La source indique que les dirigeants de Man United auraient d'ailleurs approché le coach argentin du PSG pour savoir s’il était intéressé par un retour en Premier League.

Mauricio Pochettino sous pression à Paris

À première vue, l’arrivée de Mauricio Pochettino à Manchester United semble improbable. L’entraîneur argentin est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023. Pourtant, le coach parisien n’est pas certain d’aller au bout de son contrat à Paris. Et pour cause, Mauricio Pochettino commence à agacer les supporters parisiens pour la qualité du jeu proposé.

Sa responsabilité dans le manque de cohésion de l’équipe du PSG, malgré un effectif XXL mis à sa disposition, est pointée du doigt. Alors, Mauricio Pochettino va-t-il quitter Paris avant l’hiver ? Si son départ du PSG venait à se concrétiser, l’ancien coach de Tottenham pourrait ainsi faire son retour en Premier League sur un banc prestigieux. Mais rien n’est encore acté dans ce dossier.