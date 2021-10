LOSC : Gourvennec calme le jeu avec Burak Yilmaz avant le PSG

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2021 à 02:28

Frustré lors du match nul du LOSC contre le Stade Brestois à Lille (1-1), Burak Yilmaz avait piqué une colère. Jocelyn Gourvennec a tenté de justifier le comportement de son attaquant en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi.

LOSC : La colère de Yilmaz due à la frustration selon Gourvennec

Jocelyn Gourvennec avait remplacé Burak Yilmaz par Jonathan Ikoné après 77 minutes de jeu contre Brest. L’avant-centre du LOSC était transparent contre les Bretons et s’emportait même contre ses coéquipiers. Lors de sa sortie du terrain, il avait filé directement au vestiaire exprimant ainsi son mécontentement. Revenu sur le coup de sang du Turc, l’entraîneur de Lille OSC estime que c’était plutôt l’expression de sa frustration. « On s'est vu, oui. Il m'a dit qu'il avait été frustré du résultat et du fait qu'on soit toujours à égalité avec Brest », a-t-il expliqué face aux médias.

« Il avait envie de faire beaucoup pour l'équipe. Il s'est excusé. Le président (Olivier Létang) l'a vu aussi. Je lui ai dit qu'il était important de garder notre unité. Qu'il fallait dépasser la frustration de dominer sans marquer. Qu'on devait garder notre énergie pour marquer des buts », a calmé Jocelyn Gourvennec, avant le match contre le PSG, vendredi (21h), au Parc des Princes.

L'attaquant de Lille OSC en panne d'efficacité

Parlant de frustration, Burak Yilmaz a des raisons d’être frustré. Il est carrément en panne d’efficacité. Son dernier but avec le LOSC en championnat remonte au 10 septembre lors d’une défaite contre le FC Lorient (2-1) au stade du Moustoir. Il a disputé 4 matchs après Lorient, y compris celui contre le SB29, mais il n’a pas été décisif. En 9 apparitions en championnat, l’attaquant de 36 ans a marqué seulement 3 buts cette saison. L’exercice dernier, il avait été le meilleur buteur des Dogues avec 16 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées en 28 matchs de Ligue 1 disputés. L’international turc avait ainsi contribué au titre de champion de France 2021 du club nordiste.