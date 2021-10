LOSC : Champion de Ligue 1, José Fonte glisse un tacle à Paris

Publié par ALEXIS le 06 octobre 2021 à 12:34

Revenu sur le titre de champion remporté par le LOSC, la saison dernière devant le PSG, José Fonte a glissé un tacle au club de la capitale, actuel leader de la Ligue 1.

José Fonte marqué par le titre de champion avec le LOSC

Le LOSC a joué un sale coup au Paris Saint-Germain la saison dernière dans le championnat de Ligue 1. L’équipe nordiste a fini champion de France devant le club de la capitale, avec un petit point d’avance, soit 83 contre 82. Les Parisiens espéraient pourtant un 4e sacre consécutif en championnat et ainsi décrocher un 10e titre de champion de France. Pour José Fonte (37 ans), le titre de la saison dernière est une grosse satisfaction dans sa carrière.

« C’était probablement l’une des meilleures réussites de ma carrière. D’autant plus quand tu gagnes le championnat contre une équipe comme le PSG et comme nous l’avons fait. C’était génial et fantastique ce que nous avons réalisé », a-t-il souligné dans Talksport. Le capitaine de Lille OSC a expliqué comment lui et ses coéquipiers, surtout les défenseurs, sont parvenus à remporter le championnat. « Tout était dû à notre esprit d’équipe, notre solidarité et notre volonté de ne pas encaisser de buts, les défenses remportent le championnat comme on dit normalement », s’est-il félicité.

« Personne ne veut voir le PSG remporter autant de titres d’affilée »

Pour finir, le défenseur central du LOSC a jeté une pierre dans le jardin du PSG. « C’était fantastique pour la ville de Lille, pour le club et pour tout le pays, car personne ne veut voir le Paris SG remporter autant de titres d’affilée », a lâché José Fonte. Pour mémoire, Paris a remporté 7 titres de champions lors des 9 dernières éditions de la Ligue 1. Depuis 2013, les Parisiens dominent le championnat, et n’ont raté que le titre en 2017 (AS Monaco) et évidemment celui de 2021.