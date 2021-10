OM : Sampaoli s'explique pour ses choix surprenants à Nice

Publié par Ange A. le 28 octobre 2021 à 06:45

Tenu en échec lors du Classique contre le PSG, l’Olympique de Marseille vient encore d’enchaîner un match nul. Jorge Sampaoli est revenu sur certains choix contre l’OGC Nice.

L’OM cale encore contre l’OGC Nice

Après deux nuls vierges contre la Lazio puis face au Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille souhaitait renouer avec la victoire ce mercredi. Mais au final, l’ OM repart de l’Allianz Riviera avec le point du match nul arraché contre l’OGC Nice. Les deux équipes se retrouvaient suite au report de leur rencontre comptant pour la 3e journée. Match qui avait été arrêté dans le dernier quart de jeu suite à l’invasion de la pelouse par les supporters du Gym.

Cette fois à huis clos, la rencontre a été menée à son terme. Et ce sont les locaux qui ont ouvert le score par Amine Gouiri dès la 6e minute. Marseille s’en est remis à son homme providentiel en ce début de saison. Auteur du but de l’égalisation, Dimitri Payet en est déjà à 6 réalisations (plus 4 assists) en 9 matchs. Après ce nul, Jorge Sampaoli s’est exprimé, l’occasion de justifier certaines absences dans son onze de départ.

Rongier et Ünder absents, les raisons de Sampaoli

Contre l’OGC Nice, le coach de l’Olympique de Marseille a décidé de se passer des services de Valentin Rongier et de Cengiz Ünder. Deux absences justifiées par l’entraîneur de l’ OM qui n’a pas souhaité prendre de risque. « Parce qu’ils n'étaient pas bien physiquement. On voulait le faire aussi pour Luan [Peres], mais il est rentré parce qu’Amavi avait des crampes. L’idée était qu’ils fassent le déplacement, mais qu’ils ne participent pas au match parce qu’ils courraient le risque de se blesser », a assuré Jorge Sampaoli. Lequel juge ce résultat contre le Gym « équitable au vu du match dans son ensemble », surtout que Marseille n’a eu que « 48 heures de récupération ». Dimanche, le club phocéen va tenter de renouer avec le succès contre Clermont au Vélodrome.