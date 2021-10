Real Madrid Mercato : Après Marcelo, un gros départ se dessine

Publié par Ange A. le 28 octobre 2021 à 07:45

Après les départs de Sergio Ramos et Raphael Varane, Marcelo s’apprête à quitter le Real Madrid d’ici la fin de la saison. Comme le Brésilien, une grosse recrue pourrait également prendre la porte dès cet hiver.

La sortie se précise pour une star du Real Madrid

Une page du Real Madrid s’est tournée cet été avec les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. L’ancien capitaine des Merengues a rejoint le Paris Saint-Germain gratuitement. Son acolyte en défense est parti poursuivre sa carrière à Manchester United aux côtés de Cristiano Ronaldo. Comme eux, un autre pilier devrait également quitter la Maison Blanche d’ici la fin de saison. Déclassé dans la hiérarchie des arrières gauches, Marcelo devrait signer son retour au bercail du côté de Fluminense. Outre le défenseur brésilien, Eden Hazard devrait aussi plier bagages. L’ailier belge est loin de répondre aux attentes de sa direction. Laquelle ne se priverait de récupérer quelques liquidités dès cet hiver en cédant le joueur de 30 ans. OK Diario révèle que des clubs de Premier League courtisent l’ancien sociétaire de Chelsea. Des intérêts de cadors comme Arsenal, Manchester United et du nouveau riche Newcastle United sont évoqués.

Un départ inéluctable pour Hazard du Real

Cette révélation du média espagnol tombe quelques heures après la sortie fracassante de Carlo Ancelotti. Interrogé sur le statut d’Eden Hazard, le coach du Real Madrid assume son choix de se passer du Belge déclassé par Vinicius Jr. « Il est prêt à jouer, mais son problème c’est qu’il y a un entraîneur qui lui préfère d’autres joueurs […] Il doit persévérer mais ce qui arrive c’est que parfois le coach préfère d’autres joueurs », a lâché le technicien italien à la veille du nul contre Osasuna (0-0). Depuis son transfert au Real en 2019, Hazard n’a disputé que 53 rencontres pour 3 buts et 9 passes décisives. Un bien maigre bilan pour un joueur recruté à plus de 100 millions d’euros. Sa valeur marchande n’est plus qu’estimée qu’à 25 millions d’euros sur Transfermarkt.