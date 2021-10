ASSE : Vente du club, le projet cambodgien en retrait !

Publié par ALEXIS le 06 octobre 2021 à 14:34

Parmi les investisseurs intéressés par la reprise en main de l’ ASSE, figure le Prince cambodgien Norodom Ravichak. Mais son dossier serait en retrait comparativement à celui d’Olivier Markarian et de Terrapin Partners, un fonds d'investissement américain.

Norodom Ravichak nourrit de grandes ambitions pour l' ASSE

L’ ASSE n’a toujours pas trouvé preneur, six mois après sa mise en vente officielle annoncée par les deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Cependant des prétendants se sont manifestés et ont fait acte de candidature auprès des cabinets d’audit et de conseil, KPMG. Norodom Ravichak, Prince du Cambodge, a confirmé son dossier au rachat de l’AS Saint-Étienne récemment sur RFI.

« Je souhaite m’investir à long terme et prendre soin de l’ ASSE. J’apporterai des moyens suffisants pour réaliser ces ambitions et permettre au club de retrouver sa splendeur. Je souhaite aussi promouvoir le football français et la Ligue 1 en Asie en mettant Sainté en avant. Nous contribuerons en outre à promouvoir la ville de Saint Étienne et sa région à l’étranger. Mon ambition pour l’AS Saint Étienne est nationale et internationale », avait-il déclaré.

Le Prince cambodgien serait prêt à renoncer au rachat de l' ASSE

Quelques jours plus tard, But Football Club apprend que ces déclarations ont certes séduit les supporters stéphanois, mais le dossier cambodgien n’a pas été retenu par le cabinet mandaté par les deux propriétaires du club ligérien. D’après la source, Norodom Ravichak« n’a pas eu le feu vert de KPMG pour accéder à la data room ». Selon toujours le média spécialisé, « du côté du Prince, on a compris que le projet ne faisait pas l'unanimité ». Dès lors, « l'idée de jeter l'éponge commencerait même à gagner du chemin », chez l'homme d'affaires asiatique.