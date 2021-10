PSG Mercato : Surprise, Laurent Blanc de retour au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 octobre 2021 à 17:17

Cinq ans après son licenciement coûteux, Laurent Blanc va-t-il effectuer au retour sur le banc du PSG ? En tout cas, les supporters du Paris Saint-Germain savent qui ils veulent à la tête de leur équipe en cas de départ de Mauricio Pochettino.

Les supporters du PSG réclament le retour de Laurent Blanc

Depuis le match nul au Stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille, la tête de Mauricio Pochettino est clairement réclamée au Paris Saint-Germain. Des anciens du club en passant par les supporters jusqu’à certains observateurs de renom, tous sont unanimes sur un fait : le technicien argentin n’a pas l’étoffe nécessaire pour conduire l’équipe parisienne.

Si le nom de Zinédine Zidane est évoqué comme le grand favori pour débarquer dans la capitale en cas d’éviction de l’ancien manager de Tottenham, les fans ont une autre idée pour le poste. En effet, après la piètre prestation des hommes de Pochettino face à l’OM, les fans du Paris SG ont inondé la toile pour exiger le départ du successeur de Thomas Tuchel et réclamer par la même occasion le retour de Laurent Blanc.

« Je le répète, finalement celui qui a pratiqué le plus beau football à Paris depuis 2011 c’est Laurent Blanc », écrit le compte Twitter B’something. « Remplacer le là ramener nous Laurent Blanc », renchérit Ryan. « Qui peut s’assoir à la table de Laurent Blanc et dire : j’ai mieux fait jouer le PSG que toi ? », lance Dov avant que IR9 ne rêve de voir Laurent Blanc coacher le trio Messi, Neymar et Mbappé : « Ces 3 hommes sous Laurent Blanc.. J’y pense fort… quel massacre. »

Déjà présent de 2013 à 2016, l’actuel coach d’Al-Rayyan Sports Club, au Qatar, a visiblement laissé un bon souvenir à une bonne partie du public du Parc des Princes. Considéré comme celui à avoir proposé le meilleur jeu depuis l'avènement de QSI en Ligue 1, le technicien de 55 ans fait de nouveau rêver les fans parisiens, surtout avec l’effectif dont dispose Pochettino actuellement. Toutefois, Laurent Blanc est très loin d’être le choix numéro 1 de la direction pour le poste.

Une finale Blanc-Zidane pour la succession de Pochettino ?

Cible de longue date du Qatar, Zinédine Zidane pourrait être le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Après plusieurs refus, le Marseillais de 49 ans semble désormais disposé à répondre favorablement à l’appel du club parisien. D’après les révélations du Mundo Deportivo, l’ancien manager du Real Madrid serait en effet prêt à prendre les rênes du Paris SG.

Entretenant d’excellentes relations avec les propriétaires qataris des Rouge et Bleu, au point de faire partie des ambassadeurs de la Coupe du monde au Qatar de 2022, Zizou serait enchanté par la perspective d’entraîner Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et de retrouver Sergio Ramos et Keylor Navas. Laurent Blanc devra donc faire face à la rude concurrence de son ancien coéquipier en sélection pour la succession de Pochettino.