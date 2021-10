ASSE Mercato : Une arrivée en défense ? Puel annonce la couleur

Publié par ALEXIS le 30 octobre 2021 à 12:27

L’ ASSE a perdu son défenseur, Harold Moukoudi. Claude Puel évoque l'opportunité de recruter un joker médical avant le mercato hivernal.

Un joker médical et des renforts à l' ASSE ?

Victime d’une blessure musculaire à la cuisse lors du match entre l' ASSE et Angers SCO (2-2), Harold Moukoudi sera absent plusieurs semaines. Claude Puel a confirmé l’information concernant le défenseur central, en conférence de presse. De ce fait, le coach et manager général du club stéphanois évoque la possibilité de remplacer l’international camerounais dans son effectif. « Pour un joker médical, on ne peut prendre qu’un joueur libre », a-t-il précisé, avant le match contre le FC Metz, samedi (17h), au stade Saint-Symphorien.

De plus, l'AS Saint-Étienne va perdre des joueurs importants pendant la Coupe d’Afrique des Nations prochaine. Claude Puel est ainsi embarrassé, car il aura besoin de renforcer son équipe au mercato hivernal, pour compenser les absences des joueurs concernés par la compétition, en plus d'un éventuel joker médical. « Notre cellule étudie tout ça. Un autre point sera fait par rapport à la CAN 2021. Ce sont des choses qui sont embêtantes bien sûr, parce qu’on est impacté, et les sélections peuvent retenir jusqu’à 28 joueurs au lieu de 23 et en éliminer 5 avant la compétition. Donc ça me parait très problématique pour les clubs », a déclaré Claude Puel.

Qui sont les joueurs concernés par la CAN 2021

Il faut dire que l' ASSE devrait être privée de 6 joueurs au moins pendant la CAN 2021 qui se dispute du 9 janvier au 5 février 2022, au Cameroun. Wahbi Khazri (Tunisie), Denis Bouanga (Gabon), Yvan Neyou (Cameroun), Saïdou Sow (Guinée) et éventuellement Harold Moukoudi (Cameroun) sont concernés. Pour rappel, les Verts sont 20e de Ligue 1 avec 5 points, avant leur match contre les Messins en Moselle.