ASSE : Grosse tension pour Puel et les joueurs au retour de Metz

Publié par JEAN-LUC D le 31 octobre 2021 à 21:35

Les fans de l’ ASSE ne sont pas du tout contents. Ils l’ont exprimé samedi soir à Claude Puel et ses joueurs à leur retour de Metz.

Tension entre staff-joueurs et supporters à l'aéroport !

De retour de leur match nul à Metz (1-1), samedi soir, Claude Puel et ses hommes ont été accueillis par des supporters de l’AS Saint-Étienne mécontents à l'aéroport. Un résultat qui ne satisfait évidemment pas les supporters. Hier, à leur retour de Metz, le groupe de Claude Puel a donc fait face aux Ultras (les Magic Fans et les Green Angers), présents à l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon, pour un accueil musclé, mais sans violence physique. Une fois n'est pas coutume, ils ont demandé des explications sur la situation sportive, toujours aussi alarmante.

Un coup de pression supplémentaire contre une direction aux abonnés absents depuis de longs mois. D’après EVECT, les deux groupes de supporters ont attendu les joueurs et l’entraîneur dans la nuit pour exiger des explications quant à la situation sportive et pour mettre un coup de pression à un groupe à leurs yeux loin du niveau d’investissement exigé à l’ASSE. Pointé du doigt depuis le début de la saison, Puel s’est encore vu montrer la porte de sortie.

Mercato ASSE : La tête de Claude Puel réclamée !

Selon les informations d'EVECT, des membres des MF91 et des GA92 étaient à l'aéroport d'Andrézieux Bouthéon avec une banderole « Puel dégage ! » Ils auraient bloqué le bus pendant près de 20 minutes avant que le calme ne revienne et que les joueurs puissent regagner leur domicile. La tension est toujours très présente à l'AS Saint-Étienne, les nombreux présidents du club, Jean-François Soucasse en tête sont toujours aussi silencieux, laissant l'entraîneur et manager général du club toujours seul face à la tempête. Au terme de cette 12e journée, le club ligérien devrait toujours être lanterne rouge de Ligue 1.