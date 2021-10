ASSE : L’AS Saint-Étienne de Claude Puel déjà condamnée ?

Publié par ALEXIS le 29 octobre 2021 à 19:57

Lanterne rouge de la Ligue 1 avant la 12e journée, l’ ASSE semble vouée à la relégation en Ligue 2. Un ancien joueur du club et ex-coach du FC Metz estime que les Verts peuvent encore se sauver.

Hognon « a vu de bons matchs où l' ASSE n'a pas été récompensée »

Les deux dernières saisons, l’ ASSE a lutté jusqu’au bout du championnat pour se maintenir en Ligue 1. Lors de cet exercice encore, les Stéphanois sont mal classés après 11 journées de championnat. Les jeunes joueurs de Claude Puel montrent beaucoup d’envie, mais ils ne sont pas décisifs et manquent d’expérience dans la gestion « des temps fort et temps faible ». Interrogé par Evect sur la situation actuelle de l’AS Saint-Étienne, Vincent Hognon s’est dit optimiste pour son ancien club. Il estime qu’avec un peu plus d’efficacité et le retour de la confiance, les joueurs de Claude Puel peuvent gagner et remonter au classement.

« J’ai vu quelques-uns des matchs, notamment de très bons sur lesquels ils n’ont pas été récompensés. Je pense au derby (contre l’OL, 1-1), au match contre Angers SCO (2-2) », a souligné l’ex-défenseur central de l’ ASSE (2002-2007). Selon le constat de ce dernier, « il y a une crise de confiance chez les joueurs. Ce sont des périodes difficiles qu’il faut savoir traverser pour espérer des jours meilleurs. Il faut réagir et gagner rapidement », a conseillé Vincent Hognon.

Metz, Brest et Bordeaux ne sont pas loin !

Avant la 12e journée du championnat, l’ ASSE est 20e avec 5 points. Toutefois, les Stéphanois ne sont pas largués. Le FC Metz (19e) et le Stade Brestois (18e) comptent 6 points chacun et ne sont pas loin. Même Bordeaux (17e) n’a que 9 points. Vu l’écart réduit entre ces quatre clubs, l'ex-coach du FC Metz (2018-2020) estime que cela est positif pour les Verts. « La chance qu’a le club ligérien, malgré les difficultés actuelles, c’est qu’il y a d’autres équipes qui sont très proches au niveau du classement. Ils sont capables de remonter la pente. […] Ils peuvent s’extirper de cette situation », a-t-il rassuré.

Comme l’a recommandé Hognon, l’ ASSE doit maintenant aller chercher sa première victoire lors de son match contre les Messins, un concurrent direct. Ce qui permettrait au capitaine Mahdi Camara et ses coéquipiers de quitter la dernière place de L1 et de se projeter vers l’avant.