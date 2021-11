OL Mercato : Un joueur arrivé à Lyon cet été a pris sa décision

Publié par ALEXIS le 01 novembre 2021 à 13:51

Arrivé à l’ OL pendant le mercato d'été, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat, Emerson Palmieri a déjà une idée sur son avenir.

OL : Emerson attend la fin de saison

L’ OL a recruté plusieurs joueurs pendant le mercato d’été dernier, dont Emerson Palmieri. Ce dernier a débarqué entre Rhône et Saône en provenance de Chelsea, sous la forme d’un prêt payant d'un montant de 500 000 € pour la saison 2021-2022. Son contrat est assorti d’une option d’achat. En d’autres termes, l’Olympique Lyonnais pourrait rendre définitif son transfert à l’issue de la saison, s’il a satisfait les attentes des dirigeants et du staff technique du club rhodanien.

En attendant la fin de son bail initial, le défenseur latéral gauche a lâché des indices sur son avenir chez les Gones. Dans un entretien accordé à Olympique-et-lyonnais, il s’est dit concentré sur son temps de jeu et ses performances avec l’ OL pour l’instant. « Pour le moment, je dois penser aux prochains mois, aux futurs matchs, à toujours faire mieux », a-t-il indiqué avant de se projeter sur son futur. « À la fin de cette saison, on fera un bilan, une synthèse avec Chelsea et Lyon, afin de décider ce qu’il y a de mieux », a-t-il indiqué.

Sur le banc à Chelsea et titulaire à Lyon

Parlant de son temps de jeu, Emerson Palmieri n'en avait pas à Chelsea sous les ordres de Thomas Tuchel. C'est d'ailleurs pour jouer régulièrement qu'il a quitté Londres. Et il est désormais épanoui à Lyon où il a pris part à 9 matchs de Ligue 1 lors desquels il a été titulaire. La recrue lyonnaise a marqué un but et délivré une passe décisive. Elle a aussi disputé 3 matchs (3 victoires) en phase de poule de la Ligue Europa sous le maillot lyonnais. L'Italo-Brésilien a cumulé 958 minutes de jeu et fait donc partie des joueurs les plus utilisés par Peter Bosz depuis sa signature le 19 août 2021, soit après le début de la Ligue 1. À noter par ailleurs que Emerson est sous contrat à Chelsea jusqu’au 30 juin 2024.