OL : Deux inquiétudes pour Bosz après la victoire contre Lens

Publié par Ange A. le 31 octobre 2021 à 00:35

L’Olympique Lyonnais a renoué avec la victoire contre le RC Lens (2-1) samedi. Une victoire de l’ OL qui a laissé des traces chez les hommes de Peter Bosz.

L’ OL repart avec deux blessés contre Lens

Renversé par l’OGC Nice (3-2) lors de la dernière journée, l’Olympique Lyonnais s’est rattrapé ce samedi. Opposé au Racing Club de Lens, l’ OL a cette fois tenu son avance pour s’imposer deux buts à un. En forme en ce début de saison, Karl Toko Ekambi (25e) a ouvert le score pour les Gones sur penalty. Incertain pour cette rencontre, Houssem Aouar a doublé la mise avant la pause (41e). Arnaud Kalimuendo (61e) a réduit le score sans semer la révolte des Sang et Or. Vainqueur de Lens, Lyon remonte à la 5e place de Ligue 1 Uber Eats. Les seuls points noirs de la soirée lyonnaise sont les sorties sur blessure de Jérôme Boateng et de Léo Dubois. Le défenseur allemand a reçu un coup au mollet. Le capitaine des Gones a quitté ses troupes après avoir ressenti une douleur à la cuisse. Il devrait passer des examens ce dimanche.

L’analyse de Peter Bosz après la victoire de Lyon

En attendant d’en savoir plus la situation de ses défenseurs, Peter Bosz s’est livré sur la prestation de ses hommes. Le technicien néerlandais admet que l’Olympique Lyonnais s’est en bien sorti contre le RC Lens. « On a gagné contre une équipe excellente, la meilleure contre qui on a joué jusque-là. Normalement on joue mieux que ce [samedi] soir […] C’est un soulagement d’avoir gagné car quand on regarde le classement, c’était un match qu’il fallait absolument remporter […] Des fois cette saison, on ne méritait pas de perdre et peut-être qu’aujourd’hui on ne méritait pas de gagner. Mais c’est bien d’avoir été ensemble et solidaires », a noté le coach de l’ OL selon les propos relayés par L’Équipe.