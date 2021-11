Barça : L'inquiétude grandit autour de Sergio Agüero !

Publié par Timothy le 02 novembre 2021 à 17:49

Victime de douleurs à la poitrine le week-end dernier, l'attaquant du Barça, Sergio Agüero, va louper au moins trois mois de compétition.

Samedi dernier, Sergio Agüero a été victime contre Alavés (1-1) de douleurs thoraciques. Le joueur de 33 ans a été hospitalisé dans la foulée, où il lui a été diagnostiqué une arythmie cardiaque. Hier soir, le Barça a indiqué que son buteur sera absent pendant trois mois. "Le temps d'évaluer l'efficacité du traitement et de déterminer le processus de rééducation", a indiqué le club blaugrana.

Barça : Sergio Agüero, son état de santé inquiète

Selon Sport, le joueur argentin est très affecté par cette mauvaise nouvelle. Déjà peiné par le départ de Lionel Messi au PSG cet été, l'attaquant avait manqué le début de saison avec les Blaugranas en raison d'un problème musculaire à un mollet.

Le quotidien catalan explique que Sergio Agüero est "dévasté" après cet épisode et qu'il est préoccupé par son avenir sur les terrains. À en croire les informations du FC Barcelone, rien ne présage qu'il pourra en effet rejouer dans les trois mois, mais qu'il en saura un peu plus sur la suite de sa carrière. Si une retraite prématurée n'est pas d'actualité, Sergio Agüero y penserait tout de même dans un coin de sa tête.

Pendant cette période compliquée, Sergio Agüero peut compter sur le soutien de ses proches. Sport indique que la compagne de l'attaquant, Sofia, et son agent Hernan Reguera sont tous les deux à son chevet à l'hôpital. La mère du joueur et son frère, qui se sont récemment installés à Madrid, ont aussi fait le voyage vers la Catalogne pour l'aider, ou du moins le réconforter. Depuis son arrivée au Barça, Sergio Agüero a fait cinq apparitions sous le maillot blaugrana pour 165 minutes de jeu et un but marqué, lors du Classico perdu contre le Real Madrid (2-1).