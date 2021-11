OM Mercato : Avant la Lazio, Sampaoli lâche une énorme confidence

Publié par Timothée Jean le 03 novembre 2021 à 21:45

Jeudi soir, l’ OM accueille la Lazio Rome en Ligue Europa. Et pour ce choc, Jorge Sampaoli aurait bien pu se trouver dans le camp adverse.

OM Mercato : Sampaoli a failli rejoindre la Lazio Rome

Parfois, le destin ne tient qu'à un fil. Jeudi soir à 21h, l’Olympique de Marseille affronte à nouveau la Lazio Rome pour le compte de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Mais avant cette rencontre décisive pour l’avenir européen de l’ OM, Jorge Sampaoli a raconté une petite anecdote en conférence de presse ce mercredi.

L’actuel technicien de l’Olympique de Marseille a révélé qu’il était proche de rejoindre le camp adverse. L’affaire remonte à l’été 2016, alors que le coach argentin était sans club suite à son départ du FC Séville. Des contacts se sont intensifiés entre le clan Sampaoli et la direction de la Lazio Rome à ce moment-là. L’affaire était même proche d’être réglée. Sauf que les dirigeants italiens ont changé de fusil d’épaule à la dernière minute, en misant sur Simone Inzaghi(2016-2021).

« En 2016, j'avais rencontré le président de la Lazio Lotito pour discuter de l'opportunité d'entrainer l'équipe première. Finalement, cela ne s’est pas fait (…) Mais cela aurait été une bonne opportunité, vu la qualité des joueurs de cette équipe », a indiqué Jorge Sampaoli devant les médias.

Sampaoli déterminé à s’imposer face à la Lazio

L’affaire a donc capoté entre la Lazio Rome et le clan Sampaoli. De quoi donner des regrets au coach argentin. Mais depuis, Jorge Sampaoli a tourné la page. Désormais entraîneur de l’ OM, il souhaite impérativement s’imposer face à la « meilleure équipe du groupe E. Ce sera un match très difficile demain (jeudi, ndlr). Je pense que c'est l'adversaire le plus fort du groupe. On sait qu'ils peuvent nous faire mal sur les transitions. On ne peut pas se permettre d'être stressés surtout que l'on sait que la Lazio est une équipe très homogène », a-t-il ajouté. L’OM reste sur une série de trois matchs nuls et devra impérativement s’imposer face à la Rome afin de conserver ses chances de se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa.