OL : Ligue Europa, les consignes de Dubois contre le Sparta Prague

Capitaine de l’ OL, Léo Dubois a rappelé à ses coéquipiers l’enjeu du match contre le Sparta Prague, lors de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue Europa.

Évoquant le match de l’ OL contre le Sparta Prague programmé ce jeudi (21h) à Generali Arena Prague (République Thèque), Léo Dubois a donné des consignes à ses coéquipiers pour faire un résultat chez son adversaire direct. En effet, les Gones et les Rouges dominent le groupe A, avec respectivement 6 points et 4 points. L’Olympique Lyonnais doit donc gagner pour rester en tête et maintenir son adversaire à bonne distance. En cas de défaite, l’équipe de Peter Bosz serait doublée et reléguée à la 2e place, avant la manche retour. Un scénario que le capitaine veut éviter.

« Nous sommes là pour terminer premiers de ce groupe », a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant-match. « Il y a une double confrontation qui sera primordiale. On est habitué à enchainer tous les trois ou quatre jours. À nous d'être ambitieux, de vouloir gagner jeudi. On sait que c'est un match important. Dans cette compétition, il faut bonifier les points pris avant », a déclaré Léo Dubois.

Comment résister aux supporters du Sparta ?

Ce dernier a également préparé ses partenaires à résister au coup de pouce des supporters du Sparta. « On sait qu'il y aura du monde dans le stade. Ce sera un match compliqué avec beaucoup d'intensité », a-t-il prévenu. Le défenseur latéral droit de l’ OL est bien conscient que ce match ne sera pas pas de tout repos. Il admet que « le Sparta est une équipe qui a de la qualité, qui se projette vite vers l'avant en contre ». En conclusion, le capitaine du club rhodanien a montré la voie pour faire un résultat chez leur adversaire. « Je pense qu'on aura le ballon. On devra être attentif sur le marquage pour garder notre agressivité. À nous de commencer le match du mieux possible et de tout faire pour ramener les trois points. On ne peut que se nourrir de la victoire », a-t-il conseillé pour finir.