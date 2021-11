ASSE : L'AS Saint-Étienne officialise deux mauvaises nouvelles

Publié par ALEXIS le 03 novembre 2021 à 22:15

Ce n’est pas encore le bout du tunnel pour l’ ASSE, vu les deux dernières mauvaises nouvelles annoncées officiellement par le club ligérien.

ASSE : Neyou et Moukoudi indisponibles 3 et 4 semaines

Dans un communiqué médical officiel publié sur son site internet, l’ ASSE a confirmé les blessures de Yvan Neyou et Harold Moukoudi. Le premier avait été touché lors du match contre Angers SCO (2-2). Après la pause, le défenseur central n’était plus revenu sur le terrain à la reprise. Quant au deuxième, il était titulaire contre le FC Metz au Stade Saint-Symphorien, samedi dernier (1-1). Il avait quitté ses coéquipiers dès l’entame du match et avait été remplacé par Aïmen Moueffek (7e).

Selon le communiqué officiel, Yvan Neyou souffre « souffre d’une entorse à la cheville droite » comme annoncé. D’après l’AS Saint-Étienne, « il devra observer une période d’indisponibilité de trois semaines minimum ». Le meneur de jeu camerounais sera probablement de retour après la trêve internationale, face à l’ES Troyes AC (le 21 novembre). Concernant Harold Moukoudi, l’ ASSE confirme « une lésion musculaire à l’ischio-jambier de la cuisse droite » qui l’avait contraint à quitter le match contre le SCO à la mi-temps. La durée d’indisponibilité du défenseur central est de quatre semaines minimum selon le club ligérien. Son retour probable pourrait se faire lors du match contre le PSG, le 28 novembre ou en décembre.

Les deux Camerounais absents avec les Lions

Le milieu de terrain de 24 ans a joué 11 matchs en Ligue 1 et a été titulaire autant de fois. Idem pour le défenseur central de 23 ans, avant sa blessure. Comme quoi, ces deux joueurs vont manquer à l'équipe de Claude Puel, en quête de sa première victoire en championnat après 12 journées. Par ailleurs, les deux internationaux camerounais, indisponibles avec l’équipe stéphanoise vont naturellement manquer les deux prochains matchs de leur sélection contre le Malawi (13 novembre) et la Côte d’Ivoire (16 novembre). Cela, lors des qualifications pour la coupe du monde 2022, zone Afrique.