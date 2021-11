ASSE : Démission de Puel, Kolodziejczak répond aux supporters

Publié par ALEXIS le 03 novembre 2021 à 15:45

Les supporters de l’ ASSE demandent le départ de Claude Puel. Ce dernier bénéficie pourtant toujours du soutien de ses joueurs, comme l’affirme Timothée Kolodziejczak.

ASSE : Les supporters demandent le départ de Puel

Les jours de Claude Puel sur le banc de touche de l’ ASSE sont comptés. Les supporters réclament sa démission suite aux mauvais résultats de son équipe. Les Verts sont derniers de la Ligue 1 avec 6 petits points et ne comptabilise aucune victoire après 12 journées. Quatre groupes de supporters de l’AS Saint-Étienne ont décidé de maintenir la pression sur leur entraîneur, afin d’obtenir son limogeage étant donné qu’il n’a pas l’intention de démissionner.

Ainsi, les Magic Fans, Green Angels, l’Union de supporters stéphanois (USS) et indépendantistes stéphanois se sont donnés rendez-vous au Zénith de Saint-Étienne le dimanche 7 novembre à 13h30, pour un rassemblement contre Claude Puel et les deux présidents stéphanois : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Ce même jour, l’ ASSE affronte Clermont Foot 63 à Geoffroy-Guichard (à partir de 15h) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, mais sans supporters, car le match est prévu à huis clos.

Timothée Kolodziejczak, « on est derrière le staff »

L’entraîneur des Verts peut cependant compter sur le soutien de ses joueurs. Ils ont fait bloc derrière lui et son staff selon Timothée Kolodziejczak. « Cela fait quelques journées qu'on est derniers, mais on s'accroche. On ne lâche pas. Ce n'est pas facile. On se donne à fond pour remonter au classement. On sait que ça va finir par payer », a-t-il rassuré dans But Football Club. « On se bat pour ce club. C'est un club historique. On est derrière lui, derrière le staff », a déclaré le défenseur de l’ ASSE. Notons que le contrat de Claude Puel est valide jusqu'en juin 2022, mais il est fort probable qu'il soit limogé d'ici la trêve hivernale en décembre, si son équipe ne gagne toujours pas.