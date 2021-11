FC Barcelone Mercato : Une décision officielle tombe pour Xavi

Publié par Timothée Jean le 03 novembre 2021 à 20:15

Une rencontre s’est tenue ce mercredi entre la direction du FC Barcelone et Al-Sadd pour évoquer le retour de Xavi Hernandez. Le club qatari reste toujours intransigeant dans ce dossier.

FC Barcelone Mercato : La porte se ferme pour Xavi Hernandez

Après sa victoire face au Dynamo Kiev (1-0) en Ligue des Champions, le FC Barcelone se concentre désormais sur sa grande priorité du moment : le retour de Xavi Hernandez au Camp Nou. Le technicien espagnol aurait déjà donné, depuis deux semaines maintenant, son feu vert pour prendre les rênes de l’équipe première du Barça. Un contrat de deux ans est évoqué. Les dirigeants du FC Barcelone s'activent maintenant pour trouver un terrain d’entente avec le club d’Al-Sadd afin de boucler son transfert. Et c’est là que les choses se compliquent.

Une délégation du FC Barcelone a en effet effectué le voyage au Qatar afin d’avancer dans les négociations avec le club d’Al-Sadd pour le retour de Xavi Hernandez, sans succès. Les dirigeants qataris se montrent toujours inflexibles pour leur entraîneur espagnol.

Al-Sadd souhaite conserver son Xavi Hernandez

En effet, si Xavi Hernandez reste très attaché à son ancien club, le FC Barcelone, l’ancien capitaine des Blaugrana est toujours sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club d’Al-Sadd. Et le discours du club qatari n’a pas évolué d’un iota. Dans un communiqué officiel, le président du club qatari, Turki Al-Ali, a d’ailleurs réaffirmé sa volonté de conserver son entraîneur espagnol le plus longtemps possible. « Nous nous félicitons de la visite de la délégation administrative du FC Barcelone, et nous apprécions et respectons cela. La position du club est claire depuis le début - nous nous engageons à garder notre entraîneur Xavi avec nous et nous ne pouvons pas le laisser partir à ce moment sensible de la saison », peut-on lire dans le communiqué du club.

Reste à savoir si cette sortie sera suffisante pour calmer les ardeurs des dirigeants catalans. Pas sûr que la direction du FC Barcelone commence à se résigner dans ce dossier.