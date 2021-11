OL Mercato : Une recrue des Lyonnais regrette son choix

Publié par ALEXIS le 04 novembre 2021 à 00:15

Recrue estivale de l’ OL, Damien Da Silva n’est pas du tout content de son temps de jeu et l’a fait savoir en conférence de presse.

OL : Damien Da Silva frustré pour son faible temps de jeu

Libre de tout engagement à l’issue de son contrat au Stade Rennais et très courtisé à l'été, Damien Da Silva a choisi l’ OL. Il s’est engagé avec le club rhodanien jusqu’en juin 2023, soit pour deux saisons. Après 12 journées de championnat pendant lesquelles il a peu joué, le défenseur se dit frustré pour son faible temps de jeu à l’Olympique Lyonnais. Le joueur de 33 ans s’attendait à une place de titulaire au sein de l’équipe de Peter Bosz au moment de sa signature. « C’est une situation particulière pour moi, je préférerais jouer et enchaîner les matchs, je suis un peu frustré par rapport à ça », a-t-il déclaré face aux médias, avant le match de Ligue Europa face au Sparta Prague, jeudi.

Le défenseur français victime de la concurrence de Boateng

Il faut dire que Damien Da Silva avait été recruté pour prendre la place de Joachim Andersen transféré à Crystal Palace. Cependant, l’ OL a recruté Jérôme Boateng ensuite. Et l’arrivée de l’arrière du Bayern Munich à Lyon a été préjudiciable à l’ancien Rennais. Peter Bosz a préféré associer l’international allemand à Jason Denayer dans la défense axiale de son équipe. Un choix qui fait de Damien Da Silva un remplaçant au même titre que le jeune Sinaly Diomandé (20 ans) et Marcelo envoyé en réserve.

L’ancien joueur du SM Caen et du SRFC a en effet disputé 3 matchs de Ligue 1 à l’ OL et a été titulaire 2 fois. Il avait purgé 2 matchs de suspension écopés à Rennes à Lyon et compte seulement 178 minutes de jeu en championnat. Damien Da Silva a aussi joué un match en Europa League contre Brondby IF (3-0).