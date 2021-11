LOSC : Exploit à Séville, la confiance de retour à Lille OSC ?

Publié par ALEXIS le 04 novembre 2021 à 01:25

Le LOSC a réussi un exploit contre le FC Séville en Ligue des champions et rêve du meilleur pour la suite de la saison, tant en Ligue 1 et en C1.

Le LOSC a retrouvé « ses valeurs »

Toute l’équipe du LOSC : joueurs, staff technique et direction étaient aux anges mardi soir après la victoire de leur équipe à Séville, lors de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des champions. Mené (1-0, 15e) suite à un but de l’ancien joueur de l’OM, Lucas Ocampos, Lille OSC a en effet renversé le club andalou sur son stade. Cela, grâce à des buts de Jonathan David sur penalty (1-1, 43e) et Jonathan Ikoné (1-2, 51e). Un renversement de situation qui a fait grand plaisir à Jocelyn Gourvennec qui voit ainsi la confiance de retour dans son groupe.

Le président du LOSC aussi était fier de son équipe. Selon Olivier Létang, les Dogues ont retrouvé « leurs valeurs » sur ce match référence. Après le succès à Séville, le plus dur reste à venir pour le champion de France. Il doit maintenant enchaîner et « garder ses valeurs valeurs sur le long terme » comme le souhaite le dirigeant.

Lille OSC doit enchaîner pour confirmer

En Ligue 1, les Lillois affrontent Angers SCO, samedi (17h). Ce sera l’occasion pour eux de faire oublier la défaite contre le PSG (2-1), lors de la dernière journée en date. Notons que le club nordiste est 12e de Ligue et a à coeur de remonter au classement le plus rapidement possible, mais cela passe obligatoirement par des victoires. Or en 12 journées, le LOSC n'a que 4 victoires, pour 5 défaites et 3 matchs nuls.

En tout cas, avec le succès arraché au stade Ramon Sanchez-Pizjuan en Andalousie, l’équipe de Jocelyn Gourvennec sera scruter face à SCO, vainqueur de l’AS Monaco (2-0) en championnat dimanche dernier. En Champions League, le LOSC doit confirmer contre le RB Salzbourg (23 novembre), afin de faire un grand pas vers la qualification pour les 8es de finale. Rendez-vous donc samedi, au stade Pierre Mauroy pour vérifier si la confiance est vraiment de retour.