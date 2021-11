OL : C3, Peter Bosz affiche un souhait fort contre Prague

Publié par Ange A. le 04 novembre 2021 à 04:45

L’Olympique Lyonnais reçoit le Sparta Prague ce jeudi lors de la 4e journée de la Ligue Europa. Entraîneur de l’ OL, Peter Bosz a dévoilé son grand objectif à la veille de cette confrontation.

L’objectif de Peter Bosz avec l’ OL

Auteur d’un parcours sans faute en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais est le solide leader de sa poule en Ligue Europa. Avant son match contre le Sparta Prague ce jeudi, l’ OL occupe la première place de son groupe avec 5 points d’avance sur son prochain adversaire, son premier poursuivant. En cas de succès, Lyon validera sa première place et se qualifierait directement pour les huitièmes de finale du tournoi. Il s’agit de l’objectif affiché par Peter Bosz, l’entraîneur des Gones. « On veut gagner demain [jeudi]. Si on gagne on est qualifié. Mais chaque match c’est aussi une possibilité d’apprendre des choses, d’être meilleur qu’avant […] Avant les deux premiers allaient en seizièmes, donc c’est important de finir premiers », a lâché le technicien néerlandais en conférence de presse.

Deux absences pour Lyon contre Prague

Pour ce match crucial, Peter Bosz n’exclut pas d’effectuer quelques retouches dans son onze. Le coach de l’Olympique Lyonnais sera d’ailleurs privé de deux joueurs contre le Sparta Prague. Tino Kadewere et Malo Gusto sont absents du groupe convoqué pour cette rencontre. L’attaquant zimbabwéen est forfait pour des raisons familiales. Il va également manquer les deux prochaines sorties de l’ OL en championnat suite à sa suspension de 3 matchs prononcée par la LFP. Quant au latéral lyonnais, il est suspendu pour la réception des Tchèques au Groupama Stadium. Ces absences viennent s’ajouter à celles de Moussa Dembélé, Jeff Reine-Adelaïde et Julian Pollersbeck. Touchés lors du dernier match de Lyon contre Lens en championnat (victoire 2-1), Jérôme Boateng et Léo Dubois sont finalement aptes pour jouer ce jeudi.