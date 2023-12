Quelques mois seulement après son arrivée, Gennaro Gattuso pourrait déjà quitter l'Olympique de Marseille. Une nouvelle destination se dessine pour lui en Italie.

Mercato OM : Gennaro Gattuso bientôt de retour en Italie ?

Gennaro Gattuso n'est à l'Olympique de Marseille maintenant que trois petits mois. Le technicien italien a déjà dirigé sept matchs à la tête du staff technique du club. Sauf qu'il est loin d'être assuré de rester dans la durée entraîneur du club phocéen. La faute à des résultats en dents de scie et des prestations parfois poussives. Il n'est plus qu'à six mois de la fin de son contrat, qui doit s'achever en juin 2024. Et quand bien même Gennaro Gattuso détient dans son contrat une année supplémentaire en option, tout reste possible d'ici la saison prochaine. Une non qualification en Ligue des Champions la saison prochaine pourrait bien peser dans la balance et tout changer.

Le Torino pour rapatrier Gennaro Gattuso en Italie ?

Après 14 journées de Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'est que 8ème au classement avec 20 points. C'est 9 points de moins que l'OGC Nice, l'actuel dauphin du Paris Saint-Germain. Ce qui garde encore les Phocéens loin de leur objectif. Et s'il y a un club qui serait bien enchanté de voir Gennaro Gattuso être débarqué de la Canebière, c'est bien le Torino. Le propriétaire du club italien Urbano Cairo a, de façon subtile, affiché son désir d'astier l'entraîneur de l'OM si le besoin se fait sentir. Pour rappel, Gattuso est le quatrième entraîneur recruté par Pablo Longoria en un peu plus d’un an, après Jorge Sampaoli, Igor Tudor et Marcelino.