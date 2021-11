OM Mercato : Un pilier de Sampaoli visé par un cador anglais

Publié par Thomas le 04 novembre 2021 à 16:45

L' OM pourrait voir l'un de ses plus grands espoirs quitter Marseille en 2022 pour un des clubs les plus en vue de Premier League.

OM Mercato : Guendouzi affole l’Angleterre !

Très actif lors du mercato estival, l’ Olympique de Marseille pourrait, en 2022, se voir dépouiller de ses plus grandes promesses. Après Boubacar Kamara, longtemps sur le départ dans la cité phocéenne, c’est un autre milieu de terrain qui fait les gros titres du côté de l’Angleterre, Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain est arrivé à l’ OM cet été, et réalise depuis un début de saison tonitruant. Véritable pièce maîtresse de l’effectif de Jorge Sampaoli, le joueur de 22 ans a même été rappelé après plus de deux ans par Didier Deschamps cette saison pour différents rassemblements de l’Equipe de France. Une belle montée en puissance qui semble-t-il, n’aurait pas échappé à un gros poisson d’Europe.

Comme l’avance le journaliste Santi Aouna, le club anglais de Newcastle ferait du Français une cible importante pour le prochain mercato estival. Nouveau club le plus riche de la planète après son rachat par le fonds d'investissement saoudien PCP Capital Partners, Newcastle voit ses ambitions à la hausse depuis plusieurs semaines maintenant.

Après avoir licencié leur entraîneur, Steve Bruce, il y a peu, les Magpies comptent de révolutionner leur effectif en misant sur des joueurs prometteurs, comme Mattéo Guendouzi. Le club anglais est aussi sur un dossier menant à deux autres tricolores. Ousmane Dembélé, qui voit son contrat avec le Barça se terminer en juin prochain, et Wesley Fofana, grand espoir en défense à Leicester.

Fort de son passage à Arsenal de 2018 à 2020, Mattéo Guendouzi garde une très belle cote en Angleterre, où plusieurs clubs le supervisent depuis des mois. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’ OM, le milieu de 21 ans voit chaque jour de nouveaux prétendants toquer à sa porte. Tout reste à faire pour Marseille donc, qui ne souhaite en aucun cas perdre gratuitement l’un de ses hommes forts de ce début de saison.