Auteur d’un début de saison intéressant à la Lazio Rome, Mattéo Guendouzi est revenu sur les circonstances entourant son départ de l’OM.

Mercato OM : Mattéo Guendouzi à la Lazio, un choix mûrement réfléchi

Désireux de réduire son effectif pléthorique cet été, l’Olympique de Marseille s’est séparé de plusieurs joueurs sous la forme d’un prêt. Mattéo Guendouzi fait notamment partie de cette liste de départs. L’international français a connu un début de saison compliqué avec l’OM, où il devait se contenter d’un faible temps de jeu. Le milieu de terrain souhaitait poursuivre son aventure sur la Canebière, mais pour des raisons économiques, la direction marseillaise a pris la décision de le mettre en vente.

Cette décision a rapidement attiré l'attention de plusieurs clubs intéressés. Des clubs tels que West Ham, Newcastle et Aston Villa se sont manifestés pour tenter de boucler sa signature. Sauf que le cœur de Mattéo Guendouzi était déjà ailleurs. Le joueur de 24 ans avait un projet précis en tête, celui de découvrir le championnat italien avec la Lazio Rome. « Il a fallu quelques jours pour tout régler entre les clubs, l'OM et moi. Je n'avais que la Lazio dans ma tête. J'avais aussi des propositions en Premier League, mais j'avais déjà choisi un projet sérieux », a-t-il confié dans un entretien accordé à Il Messaggero.

Mattéo Guendouzi, une option d’achat fixée à 17 millions d’euros

Son transfert à la Lazio Rome était évidemment un choix mûrement réfléchi et témoigne de la confiance de Mattéo Guendouzi en l'avenir du club entraîné par Maurizio Sarri et de son désir de s'épanouir dans le championnat italien. La Serie A offre un défi unique, et le milieu de terrain tricolore était déterminé à saisir cette opportunité pour continuer à progresser en tant que joueur.

L’ancien joueur d'Arsenal réalise pour le moment des débuts intéressants sous ses nouvelles couleurs. Il comptabilise déjà 8 rencontres disputées avec les Biancocelesti, toutes compétitions confondues. Au regard de ses performances, Mattéo Guendouzi semble bien parti pour être un transfert définitif à la Lazio Rome. Son option d’achat est fixée à environ 17 millions d’euros. L’OM espère donc boucler une belle vente dans les mois à venir.