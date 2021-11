OM - Lazio (1-1) : Sampaoli crie à l'injustice après le nul

Publié par Ange A. le 05 novembre 2021 à 02:45

L’Olympique de Marseille a de nouveau enregistré un match nul en Coupe d’Europe. Jorge Sampaoli, le coach de l’ OM, a affiché une certaine frustration après cette nouvelle contreperformance.

L’ OM arrache le nul contre la Lazio

L’Olympique de Marseille peine à enchaîner. Après avoir renoué avec la victoire en championnat, l’ OM a de nouveau fait match nul jeudi en Ligue Europa. Le club phocéen n’a pas réussi à se défaire de la Lazio Rome à l’Orange Vélodrome (2-2). La soirée avait pourtant bien commencé pour Marseille avec l’ouverture du score d’Arkadiusz Milik (33e, s.p). Les Biancocelesti sont parvenus à inverser la vapeur avec deux réalisations de Felipe Anderson (45e+5) et de Ciro Immobile (49e). Le capitaine Dimitri Payet a permis aux siens de recoller au score en fin de partie (82e). Contre la Lazio, Marseille a concédé son quatrième nul en autant de sorties en Ligue Europa. De quoi susciter le courroux de Jorge Sampaoli.

La frustration de Sampaoli après le nul de Marseille

Pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, ses hommes ne sont pas récompensés depuis le début de la compétition. N’empêche que le technicien argentin reste optimiste pour la suite. Il espère pouvoir décrocher la qualification pour le prochain tour. « Il n’y a pas vraiment de justice dans le football. Honnêtement, on était à la hauteur lors des quatre matches, on a joué avec beaucoup de courage et de personnalité, si on arrive à avoir cette même conviction lors des prochains matchs, on peut se qualifier. Il faut qu’on continue à chercher la victoire », a lâché le coach de l’ OM après le match selon les propos relayés par L’Équipe. Accroché par la Lazio, Marseille va tenter de renouer avec le succès dimanche lors de la réception du FC Metz. La rencontre compte pour la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats.