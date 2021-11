OGC Nice Mercato : Andy Delort, Galtier répond à Montpellier !

Publié par Timothée Jean le 05 novembre 2021 à 20:45

Le départ d’ Andy Delort à l’ OGC Nice passe mal auprès des dirigeants de Montpellier HSC. Christophe Galtier s’est prononcé sur ce dossier.

OGC Nice Mercato : Galtier rassure pour Andy Delort

Après quatre saisons passées à Montpellier HSC, Andy Delort a décidé de relancer sa carrière sous de nouvelles couleurs. L’international algérien s’est engagé cet été avec l’ OGC Nice, contre un chèque de dix millions d’euros. Et il n'aura pas fallu longtemps au joueur de 30 ans pour s’imposer au sein de son nouveau club. Andy Delort réalise un excellent début de saison chez les Aiglons, comptabilisant 7 buts et 2 passes décisives en 11 rencontres de Ligue 1. Des débuts plutôt satisfaisants pour ses nouveaux dirigeants. Mais le natif de Sète n’en a pas terminé avec le MHSC.

En effet, l’OGC Nice et Montpellier se retrouvent ce dimanche à 17h dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Cette rencontre aura forcément un goût spécial pour Andy Delort, d’autant plus que son départ de Montpellier HSC avait fortement déplu aux dirigeants héraultais. Ces derniers avaient ouvertement critiqué l’attitude de leur ancien capitaine parti à Nice dans les derniers instants du mercato estival. Mais Christophe Galtier a tenu à rassurer l’état d’esprit de son nouvel attaquant.

Delort n'aura pas d'émotion face au MHSC

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du Gym explique qu’Andy Delort ne sera pas affecté par ses retrouvailles avec le MHSC. « Il n'y aura pas d'émotion chez Andy. Les footballeurs de cette génération-là sont habitués aux changements de club et à ce que cela comporte », a-t-il assuré dans des propos rapportés par L’Équipe, avant de lâcher une réponse aux dirigeants héraultais.

« Dieu sait que j'ai beaucoup de respect pour M. Mézy et Laurent Nicollin. Un joueur était sur le marché, il y avait un prix de vente et il a été acheté, voilà. Il n'y a rien. Pourquoi on parle d'Andy plus que d'un autre ? Parce qu'il était capitaine et qu'il a commencé la saison là-bas ? Mais c'est l'histoire d'un mercato qui finit le 1er ou le 2 septembre », a-t-il ajouté.