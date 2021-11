ASSE : Romeyer et Caïazzo vers une vente sans plus-value ?

Publié par ALEXIS le 06 novembre 2021 à 12:01

Le dossier de la vente de l’ ASSE devrait être bouclé fin décembre. Caïazzo et Romeyer vont-ils finalement céder le club à un prix réduit ?

L' ASSE vendue à un prix minimaliste ?

Mis sur le marché officiellement à la mi-avril 2021, l’ ASSE attend toujours un repreneur crédible. Selon L’Équipe, le cabinet KPMG devrait enregistrer au moins une candidature en mesure de faire une offre ferme de rachat aux deux propriétaires de l’AS Saint-Étienne d’ici lundi. Mais Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ne devraient pas s’attendre à une proposition proche des 60 M€ qu’ils espéraient à l’été. Selon l’estimation de la source, les probables offres pour racheter le club ligérien devraient varier entre 12 et 20 M€. D'après les indiscrétions de France Bleu, un homme d’affaires, dont le nom est resté anonyme aurait proposé 18 M€ pour s’offrir l’ ASSE.

Les spéculations vont donc bon train, mais la question qui revient est la suivante : les deux associés vont-ils tenir parole en acceptant une offre réduite ? Cette interrogation n’est en effet pas anodine. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer avaient promis de céder Sainté sans faire de plus-value, mais à condition qu’il trouve un investisseur ou un projet qui leur garantirait la pérennité du club.

Caïazzo et Romeyer attendu sur leur parole donnée

Il faut rappeler que le maire de Saint-Étienne avait souligné que les deux présidents de l’AS Saint-Étienne ont promis de ne réclamer qu'une somme raisonnable en cas de vente du club. « On verra s’ils sont ce qu’ils disent être : amoureux du club et détachés de toute préoccupation financière », avait réagi Gaël Perdriau, lors de la mise ne vente officielle des Verts, il y a bientôt 7 mois. Le quotidien sportif a un début de réponse. « C’est bien cela dont il sera question ce week-end », a annoncé le média.