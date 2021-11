LOSC : Le terrible coup de gueule de José Fonte après Angers

Publié par Ange A. le 07 novembre 2021 à 07:05

Capitaine du Lille OSC, José Fonte a exprimé sa colère envers ses coéquipiers après le nul du LOSC dimanche à Pierre Mauroy contre Angers (1-1).

Le LOSC accroché par Angers à domicile

Après son exploit sur la pelouse du FC Séville en Ligue des champions, le Lille OSC est retombé dans ses travers. Samedi, le LOSC s’est sabordé contre l’Angers SCO à Pierre Mauroy. Alors qu’ils se dirigeaient vers un court succès contre le SCO, les Dogues ont concédé l’égalisation à huit minutes de la fin du temps réglementaire. Tiago Djalo (28e) a ouvert le score pour les locaux avant qu’Azzedine Ounahi (82e) ne permette aux visiteurs d’arracher le nul. Crispés, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont même terminé la rencontre en infériorité numérique. Amadou Onana a écopé d’un carton rouge dans le temps additionnel. Autre signe visible de la frustration des Lillois, certains n’ont pas salué le public à l’issue de la rencontre. De quoi irriter le capitaine José Fonte.

José Fonte en colère après le nul de Lille

Le défenseur central portugais a tancé l’attitude de certains de ses coéquipiers après la rencontre. Au micro de Prime Video, le défenseur du Lille OSC a rappelé qu’il est un devoir de saluer le public après le match. José Fonte invite d’ailleurs sa hiérarchie à prendre des mesures pour que sa bande cultive cette habitude. « Le coach a dit que tout le monde doit rester au centre du terrain saluer les joueurs. Certains sont sortis sans saluer. Je suis d’accord avec les supporters. On leur a déjà parlé avant 20 fois, 100 fois. Voilà c’est la réalité. Il faut avoir des amendes ou quelque chose. Qu’on gagne ou on perde, on applaudit nos supporters, il faut comprendre ça, c’est comme ça », a pesté le capitane du LOSC après la nouvelle contreperformance de son équipe.