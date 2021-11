Stade Rennais : Lyon corrigé par Rennes, la réaction de Genesio

Publié par Ange A. le 08 novembre 2021 à 00:35

Le Stade Rennais a étrillé l’Olympique Lyonnais dimanche au Roazhon Park. Une victoire commentée par Bruno Genesio, ancien coach de Lyon.

Le Stade Rennais cartonne Lyon au Roazhon Park

Bruno Genesio semble avoir trouvé la formule avec le Stade Rennais. Dimanche contre l’Olympique Lyonnais, le technicien a étendu sa série d’invincibilité. Le technicien a surtout signé le carton de la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats. Rennes a dominé Lyon (4-1) au Roazhon Park. Gaëtan Laborde (45e), Hamari Traoré (51e) et Adrien Truffert (76e, 83e) ont été les bourreaux des Lyonnais. Lesquels ont réduit sur un penalty transformé dans le temps additionnel par Lucas Paqueta (90e+3). Avec ce succès, les Rouges et noir restent sur une série de dix matchs sans défaite. Le club breton occupe la 5e place du classement. Contre Lyon, l’entraîneur rennais retrouvait son ancien club. Il s’est exprimé suite au lourd revers infligé aux Gones.

Genesio mesuré après le carton infligé à l’OL

En conférence de presse, Bruno Genesio n’est pas tombé dans l’euphorie après la gifle infligée à l’Olympique Lyonnais. Ce succès ne constitue pas une revanche pour le coach du Stade Rennais. L’entraîneur de Rennes salue davantage la prouesse de ses joueurs. Il espère continuer sur la même dynamique après la trêve internationale. « Il n’y a pas de joie particulière ou de revanche car c’est Lyon. Ce n’était pas Lyon contre Genesio, il fallait gagner et on l’a fait avec la manière. On est dans la continuité de ce qu’on veut faire. On n’a pas toujours été flamboyants mais on avance, les joueurs, le staff, travaillent bien. Il y a encore beaucoup de matches, le championnat est très difficile, serré, pas la peine de tirer des conclusions qui seront démenties dans quinze jours contre Montpellier », a confié l’entraîneur du SRFC en conférence d’après-match.