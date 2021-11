Mercato OM : Alexis Sanchez à Marseille, un gros indice confirmé

Publié par Timothée Jean le 09 novembre 2021 à 06:25

Alexis Sanchez de nouveau au cœur de l'actualité mercato OM. L'Olympique de Marseille a bien entamé les négociations avec l'ailier et attaquant.

Mercato OM : Alexi Sanchez, des négociations ?

Entraineur de l’ OM, Jorge Sampaoli n’a jamais caché son avis sur le mercato réalisé cet été. Malgré les nombreux transferts de joueurs cet été, le coach de foot argentin n’est pas totalement satisfait de l'effectif dont il dispose. Il réclame donc toujours dans une totale discrétion de nouveaux joueurs à ses dirigeants. Le patron du banc marseillais a plusieurs fois indiqué qu’il aimerait bien s’attacher les services d’un avant-centre supplémentaire pour épauler efficacement Arkadiusz Milik en attaque. Son vœu sera peut-être exaucé lors du prochain mercato hivernal, le club marseillais s’activant en coulissant pour faire venir Alexis Sanchez (32 ans).

En effet, le journaliste Thibaud Vezirian - lequel intervient régulièrement sur la chaîne L'Équipe - confirme la présence de l’OM sur la piste menant à l’attaquant de l’Inter Milan. Il faut dire que l’international chilien en difficulté à l'Inter Milan peut représenter un très gros coup pour l’Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli apprécie énormément l'ancien buteur du FC Barcelone, Arsenal et Manchester United pour sa grande expérience. L’entraineur de l’ OM l’a déjà eu sous ses ordres lors de son passage à la tête de la sélection du Chili. Il voudrait l’attirer dans le secteur offensif de l'équipe phocéenne cette saison. Sur sa chaîne YouTube, Thibaud Vezirian indique d'ailleurs qu’il y a bien eu des discussions entre la direction de l’ OM et l’entourage d’ Alexis Sanchez en vue de son transfert en Ligue 1.

L’Inter Milan ne ferme pas la porte à un transfert d' Alexis Sanchez

Si ces discussions se concrétisent, l’ OM pourrait ainsi réaliser un gros coup lors du prochain mercato hiver. Alexis Sanchez n’apprécie pas sa situation à l’Inter Milan et l’a clairement indiqué sur les réseaux sociaux. « Quand vous réalisez que vous pouvez valoir beaucoup, mais que vous n'étiez pas au bon endroit et qu’il n’y a aucun moyen pour que vous brilliez », a récemment posté le Chilien, agacé de jouer le rôle de remplaçant de luxe chez les Nerazzurris. Cette sortie avait fait réagir sa direction. Via la voix de son directeur sportif Giuseppe Marotta, l’Inter Milan a expliqué qu’il ne conservera pas son attaquant contre son gré. L’ OM a donc un véritable coup à jouer sur ce dossier. Le club phocéen devra se montrer très généreux s’il souhaite boucler sans trop de mal ce dossier du buteur.

L'entraîneur marseillais apprécie Sanchez pour sa grande expérience du haut niveau. Passé de la Liga à la Premier League avant de filer en Serie A, l'ancien attaquant du CD Cobreloa a encore de beaux restes dont il peut faire bénéficier l'équipe marseillaise. Avec l'objectif qui lui a été assigné d'une qualification à la prochaine Uefa Ligue des champions, Jorge Sampaoli serait plus confiant d'atteindre cet objectif avec un tel joueur dans son effectif.

Ce footballeur, un des meilleurs de son pays, peut permettre au rival du PSG de faire une meilleure saison. À ses côtés, le milieu offensif Dimitri Payet pourrait davantage briller. Les supporters marseillais ne seraient que très heureux d'accueillir un joueur de la dimension de Sanchez avant la fin de la saison. Auteur de 12 buts sous les couleurs de l'Inter, le natif de Tocopilla (Chili) est à 72 matches, des plusieurs bouts de matchs, toutes compétitions confondues sous le maillot intériste.