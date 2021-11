PSG Mercato : Lionel Messi a contacté Xavi Hernandez au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 09 novembre 2021 à 15:11

Lionel Messi prépare-t-il déjà son retour au Barça ? En tout cas, l’attaquant du PSG a contacté Xavi, le nouvel entraîneur du FC Barcelone.

Xavi dévoile le message que Lionel Messi lui a envoyé

Après avoir mis fin au contrat de Ronald Koeman, le FC Barcelone a nommé Xavi Hernandez pour redresser le club qui trône actuellement à la 9e place du championnat avec 17 points, loin derrière le Real Madrid, leader avec 28 points. Présenté officiellement lundi aux médias, le nouveau coach des Blaugranas est notamment revenu sur le départ de la star argentine Lionel Messi. L’ancien milieu de terrain légendaire du Barça a révélé face aux journalistes avoir reçu un message de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

« Oui bien sûr, Leo m’a contacté. Il m'a demandé si je me sentais mal de ne pas l'entraîner. Comme Eto'o ou Ronaldinho, il m'a félicité sur le ton de la rigolade comme toujours. Il m’a souhaité bonne chance », a déclaré Xavi dans des propos rapportés par Sport, qui a pris l’engagement d’écrire une nouvelle page de l’histoire du club catalan sans le sextuple Ballon d’Or.

PSG Mercato : Messi n’est pas une priorité pour le Barça

Six ans après avoir mis un terme à sa carrière avec le FC Barcelone et rejoint le Qatar, précisément le club d’Al-Sadd, Xavi Hernandez est de retour au Camp Nou. Vainqueur de quatre Ligue des champions avec le FC Barcelone (2006, 2009, 2011 et 2015), le champion du monde 2010 revient dans la peau d’un entraîneur. Et alors que le Barça vit un début de saison compliqué, l’ancien coéquipier de Neymar veut reconstruire et redonner de l’espoir aux socios très éprouvés par le départ de Lionel Messi. Cependant, à tous ceux qui rêvent encore d’un retour de l’ancien numéro 10 de Barcelone, Xavi tient à envoyer un message très clair.

« Je lui souhaite le meilleur, c’est le meilleur joueur de l’histoire du club, mais il n’est plus là. Nous avons les joueurs que nous avons et il faut travailler avec eux. Leo n’est plus là », a-t-il expliqué. Le Paris Saint-Germain n’a donc aucun souci à se faire pour son nouveau numéro 30.