PSG Mercato : Le Paris SG proche de perdre un de ses joyaux !

Publié par Thomas le 10 novembre 2021 à 13:05

Auteur d'un mercato exceptionnel cet été, le PSG pourrait prochainement voir partir l'un de ses plus grands espoirs en manque de temps de jeu.

PSG Mercato : Xavi Simons proche d’un départ !

C’est l’un des dossiers les plus énigmatiques de ce début de saison au Paris Saint-Germain. Arrivé en 2019 avec l’étiquette de grand espoir du football, le jeune milieu de terrain Xavi Simons n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison sous les ordres de Mauricio Pochettino.

Véritable promesse d’avenir au FC Barcelone (2010-2019), le joueur de 18 ans garde un goût amer de son passage au PSG, et pour cause, ce dernier voit son contrat se terminer en juin prochain dans la capitale, et n’aura disputé que deux bouts de rencontre avec les pros en un peu plus de deux ans.

Si le cas de Xavi Simons interpelle autant les observateurs, c’est notamment parce que le Néerlandais réalise des prestations remarquables avec la réserve. Une véritable montée en puissance qui ne semble cependant pas taper dans l’œil du coach parisien. Interrogé la semaine dernière sur son choix de ne pas appeler le milieu de 18 ans, Mauricio Pochettino a donné une réponse plutôt incongrue, blâmant une logistique interne au club, qui empêcherait la progression des joueurs.

En d’autres termes, le technicien argentin ne semble pas vouloir utiliser Xavi Simons de sitôt, une situation qui préoccupe le joueur ainsi que son agent, Mino Raiola. Le sulfureux homme d’affaires italien n’a toujours pas accepté les offres de prolongations venant du PSG, et prévoit d’envoyer sa pépite vers d’autres horizons. Comme l’avance le journaliste Fabrizio Romano, le Paris SG veut étendre le contrat de Xavi Simons, mais rien n’a encore été conclu. " Son agent Raiola veut s’assurer que le joueur jouera avec l’équipe première du Paris Saint-Germain, sans quoi il partira ", précise l'insider sur son compte Twitter.

Parmi les clubs intéressés pour récupérer Xavi Simons, le FC Barcelone fait figure de grand favori. Le club formateur du Néerlandais pourrait passer à l’offensive dans les prochains mois si aucun accord n’est trouvé entre Raiola et le board Rouge et Bleu.