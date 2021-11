OM Mercato : 25 M€, Longoria en danger pour ce crack argentin

Publié par Timothée Jean le 10 novembre 2021 à 23:05

Président de l’ OM, Pablo Longoria cible un crack argentin pour le prochain mercato. Mais la concurrence s’agrandit dans ce dossier.

OM Mercato : De nouveaux concurrents sur la piste Julian Alvarez

Auteurs d’un mercato sensationnel cet été, le président de l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment l’intention de stopper de sitôt le renforcement de son effectif. Le club marseillais ambitionne surtout de s’offrir de nouvelles armes offensives pour la suite de la saison. Et si le nom d’Alexis Sanchez revient avec insistance du côté de Marseille, les dirigeants marseillais prospectent également du côté de l’Argentine pour étoffer ce secteur de jeu.

Après l’échec du dossier Thiago Almada, la direction de l’ OM semble désormais se tourner un autre crack argentin, Julian Alvarez. Inconnu du grand public, l’attaquant de 21 ans rayonne sous les couleurs de River Plate, comptabilisant 15 buts et 13 passes décisives en 38 apparitions, toutes compétitions confondues. De telles performances ont attiré l’attention des dirigeants de l’ OM. Mais l’Olympique de Marseille n’est pas le seul club sur ce dossier.

La Juventus et la Fiorentina suivent aussi Julian Alvarez

Selon les informations relayées par la Corriere dello Sport, Juventus et la Fiorentina seraient également très intéressés par le prodige argentin, qui n’est pas certain de poursuivre son aventure en Argentine. Julian Alvarez arrive en fin de contrat en juin prochain avec River Plate. Sa situation contractuelle aiguise alors un peu plus l’appétit de ses prétendants attirés par la perspective de recruter un tel joueur gratuitement à l’issue de la saison.

Spécialisée dans le recrutement de joueurs libres ces dernières années, la Juventus apparait même comme un sérieux candidat pour arracher la signature de Julian Alvarez. Mais rien n’est encore acté dans ce dossier. L’ OM et les autres clubs intéressés ont encore une chance à jouer pour s’offrir Julian Alvarez. La source explique d’ailleurs que la Fiorentina envisage de payer une indemnité de transfert à River Plate dès le mois de janvier afin de griller toute concurrence dans ce dossier. Le club argentin réclamerait 25 millions d’euros pour céder sa pépite cet hiver.