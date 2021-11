OM Mercato : 15 M€, un coup foireux de l’Inter se précise

Publié par Ange A. le 11 novembre 2021 à 06:00

Alors qu’un attaquant est espéré à l’Olympique de Marseille cet hiver, l’ OM se retrouve menacé sur une piste offensive par l’Inter Milan.

L’Inter Milan parti pour faire foirer les plans de l’ OM

Avec sa dizaine de recrues, l’Olympique de Marseille a été l’un des clubs les plus actifs lors du dernier mercato estival. Alors que la plupart des postes ont été pourvus, Jorge Sampaoli espère un nouvel avant-centre cet hiver. Pablo Longoria, le président de l’ OM, a en effet peiné à lui trouver un nouvel attaquant de pointe cet été. Après les départs de Valère Germain et Dario Benedetto, Arkadiusz Milik est le seul véritable 9 confirmé dont dispose le club phocéen. Le Polonais a d’ailleurs signé son retour à la compétition il y a quelques semaines. Pour prévenir une nouvelle absence de son buteur, le coach marseillais espère donc un renfort. Le club provençal en pincerait toujours Giacomo Raspadori pour étoffer ce secteur de jeu. Sauf que l’Inter Milan semble parti pour déjouer les plans de Marseille.

Marseille déjà largué dans le dossier Raspadori ?

Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, les champions d’Italie souhaiteraient enrôler l’attaquant de Sassuolo cet hiver. Comme l’Olympique de Marseille, l’Inter Milan est un prétendant de longue date de Giacomo Raspadori. Lequel serait frustré par sa situation actuelle chez les Neroverdi. Au vu de son bilan famélique cette saison (un but, un assist en 12 matchs), l’avant-centre de 21 ans voit son temps de jeu s’amenuiser. Bien que sous contrat jusqu’en 2024, Raspadori n’exclurait pas un départ. Le journal transalpin indique que le club lombard pourrait recruter le jeune attaquant international (6 sélectons/1 but) cet hiver dans le cadre d’un prêt. Mais comme la source le précise, la direction intériste voudrait d’abord boucler le départ d’Alexis Sanchez, l’un des plus gros salaires du club. L’attaquant chilien est également sur les tablettes de l’ OM.