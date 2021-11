Barça Mercato : Agüero sur la fin, un Algérien en approche à Barcelone

Publié par Thomas le 12 novembre 2021 à 12:41

Alors que Sergio Agüero pourrait ne jamais refouler les terrains de Liga, le Barça serait proche d'enrôler un grand attaquant algérien.

Barça Mercato : Bounedjah se rapproche de Barcelone

Le FC Barcelone est sans nul doute l’équipe la plus en vue ces dernières semaines. Après le limogeage de Ronald Koeman et l’arrivée tonitruante de Xavi Hernandez, le club espagnol s’ouvre à une révolution d’envergure. 9e de Liga et en grande difficulté économique, le nouveau coach espagnol s’attend à un chantier colossal pour remettre sur pied un club agonisant.

Si Xavi a déjà mis de l’ordre dans son club de cœur, en instaurant notamment plusieurs règles strictes de bonne conduite, le technicien de 41 ans pense désormais à modifier considérablement son effectif, en recrutant de gros joueurs à bas coût, crise financière oblige et en se séparant d’indésirables. Si le club blaugrana piste depuis cet été un attaquant de classe mondiale, les recherches ont été drastiquement accélérées ces derniers jours, après l’annonce inquiétante faite par le staff médical sur Sergio Agüero.

L’attaquant Argentin, arrivé gratuitement cet été après dix ans à Manchester City, a connu une rechute terrible il y a quelques jours en perdant connaissance en pleine rencontre contre Alavés. Si le club avait communiqué une absence de plusieurs mois pour la star argentine, les dernières tendances venues de catalogne affirment aujourd’hui que le joueur de 33 ans pourrait ne plus jamais rejouer au football. Selon Catalunya Ràdio, l’arythmie cardiaque dont est victime Kun Agüero n'est pas bénigne. L'Argentin a déjà été informé que sa maladie pourrait l'obliger à se retirer du football.

Cette terrible déconvenue aurait poussé la direction du Barça à intensifier ses recherches en attaque, notamment sur un joueur que Xavi connaît très bien, l’attaquant algérien Baghdad Bounedjah. Le joueur sous contrat jusqu’en 2024 à Al-Sadd, plaît grandement à son ancien coach qui aurait déjà entamé des discussions avec son agent. Le dossier semble évoluer très positivement, à tel point que cette semaine, le joueur a commencé à suivre le club espagnol sur Instagram. Une arrivée dès janvier est donc plus que probable pour un joueur qui depuis la reprise a inscrit 11 buts en 9 matchs de championnat.