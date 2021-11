PSG Mercato : 35M€, un gros deal se met en place avec l’Atlético

Publié par JEAN-LUC D le 12 novembre 2021 à 17:31

Le PSG et l’Atlético Madrid pourraient faire affaire durant le prochain mercato hivernal. Les deux clubs sont cités dans un deal à 35M€.

Transferts : Diego Simeone intéressé par un attaquant du PSG

Arrivé de l’Inter Milan durant l’été 2020 contre une enveloppe de 50 millions d’euros, après une saison en prêt, Mauro Icardi n’est pas parvenu à faire oublier Edinson Cavani au Paris Saint-Germain. Après des débuts prometteurs, l’attaquant argentin de 28 ans traverse une période compliquée qui se prolonge. Cette saison, l’international Albiceleste a inscrit seulement 3 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues. Et l’arrivée de Lionel Messi n’a pas arrangé sa situation. Désormais absent des plans de l' entraîneur Mauricio Pochettino, le natif de Rosario est annoncé sur le départ au prochain mercato.

Selon les dernières informations divulguées par le média El Nacional, Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético Madrid, aimerait avoir son compatriote dans son équipe à compter de janvier. Confronté à des difficultés extrasportives, notamment à des problèmes de couple avec son épouse Wanda Nara, l’ancien capitaine de l’Inter Milan pourrait se laisser convaincre par un changement d’air. Aller se relancer dans un autre environnement plus calme que Paris et sa pression pourrait lui convenir. Barré par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, Icardi serait même prêt à faire un énorme sacrifice pour rendre possible son transfert chez les Colchoneros.

PSG Mercato : Icardi prêt à un sacrifice pour son transfert ?

D’après les indiscrétions du média Fichajes, Mauro Icardi a bel et bien parlé avec les dirigeants de l’Atlético Madrid. Confronté à une rude concurrence au Paris SG, le joueur formé au FC Barcelone voudrait venir se relancer en Espagne, en Liga. Conscient que son imposant salaire au PSG pourrait constituer un frein à son transfert, le partenaire d’Angel Di Maria et bon ami de Marquinhos serait disposé à faire un effort pour faciliter son départ. Mauro Icardi aurait notamment fait savoir aux décideurs du club madrilène qu’il était prêt à baisser ses émoluments pour rejoindre l’équipe de Diego Simeone.

Toutefois, il n’y a pas que l’Atlético Madrid qui s’intéresse à lui puisque. Chelsea FC, Manchester United, Juventus Turin et même le Real Madrid et d'autres clubs en Italiens surveillent également sa situation. Pour le site spécialisé Transfermarkt, pour déloger Icardi du Paris SG, il faudra signer un chèque de 35 millions d’euros à Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG peut-il vraiment céder Icardi en mi-saison ?

Ces rumeurs n'ont pas encore été confirmées par le club de la capitale et le buteur lui reste concentré sur les prochains matches à venir de son club. Les supporters du PSG n'ont rien à craindre pour l'instant puisque Mauricio Pochettino tient à garder la profondeur de son banc des remplaçants. Avec une équipe du Paris Saint-Germain engagée en Uefa Ligue des champions, pas certains que Leonardo, le directeur sportif, accepte de prendre des risques de diminuer la puissance offensive de l'équipe.

Après la trêve internationale, les joueurs parisiens affronteront le FC Nantes au Parc des Princes. Ce sera pour le match de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats diffusée par Prime vidéo. Même si joueur offensif n'est pas une priorité de son coach, celui-ci pourrait lui permettre de grappiller du temps de jeu face au Nantais. Ainsi, les stars de l'équipe parisienne pourront souffler au retour de leur sélection respective.