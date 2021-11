OL Mercato : Peter Bosz évoque déjà un départ de Lyon !

Publié par Ange A. le 14 novembre 2021 à 06:05

Entraîneur de l’Olympique Lyonnais depuis cet été, Peter Bosz s’est livré sur son avenir. Il ne compte pas faire de vieux os à l’ OL.

La grosse annonce de Peter Bosz sur son avenir

Rudi Garcia non prolongé, l’Olympique Lyonnais a recruté Peter Bosz comme nouvel entraîneur cet été. Le technicien néerlandais est arrivé libre à l’ OL. Il était sans contrat depuis son limogeage en mars du Bayer Leverkusen. L’entraîneur de 57 ans s’est engagé avec Lyon pour deux saisons, soit jusqu’en 2023. Au terme de son bail chez les Gones, il n’est pas certain que le Hollandais y poursuivre sa carrière. Il rêve en effet d’entraîner un top club européen. « Le Bayern Munich, le FC Barcelone ou Manchester City ? Bien sûr. Je suis très content à Lyon. C’est un très grand club. Mais si un jour j’ai l’opportunité d’entraîner un des sept tops clubs, oui, j’irai. Enfin maintenant ils sont huit avec Newcastle. Paris ou City ne faisaient pas partie de cette élite avant leur rachat. Dans cinq ans, ce sera au tour de Newcastle d’en être », a confié l’entraîneur lyonnais à So Foot.

Des débuts contrastés avec l’ OL

S’il souhaite entraîner un géant européen, il est clair que Peter Bosz devra améliorer ses performances avec l’Olympique Lyonnais. Si l’ OL carbure en Ligue Europa (4 victoires en autant de matchs), il est à la peine en Ligue 1 Uber Eats. Après 13 journées de championnat, Lyon ne pointe qu’à la 7e place. Le club rhodanien reste d’ailleurs sur une large défaite (4-1) contre le Stade Rennais. Pour le coach lyonnais, il reste encore du travail à faire avec ses poulains. « À Lyon, on m’a toujours fait sentir que j'étais le bienvenu. En revanche, la vision que l’on a du football n’a pas encore été comprise à 100% par le groupe », a-t-il déclaré durant cet entretien.