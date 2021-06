OL Mercato : La date d'arrivée de Peter Bosz est fixée

Publié par ALEXIS le 21 juin 2021 à 11:02

Nommé fin mai dernier pour succéder à Rudi Garcia à l' OL, Peter Bosz est attendu à Lyon avant la date de la reprise des entraînements, en vue de la préparation de la saison prochaine. La date d’arrivée du nouvel entraîneur du club rhodanien est désormais fixée.

OL : Peter Bosz attendu à Lyon vendredi

C’est bien Peter Bosz (57 ans) qui sera l'entraîneur de l’ OL la saison prochaine, jusqu'en juin 2023. Il a remplacé Rudi Garcia libéré à l’issue de son contrat. Le nouveau coach de l’Olympique Lyonnais prendra fonction officiellement le 1er juillet 2021 selon les termes de son contrat. Évidemment, il arrivera à Lyon bien avant pour faire connaissance avec son groupe, en vue du début de la préparation. D’après les informations du quotidien Le Progrès, le technicien néerlandais devrait débarquer dans la capitale des Gaules, le vendredi 25 juin. Il faut rappeler que la reprise chez les Gones est fixée aussi au 1er juillet. Peter Bosz devrait donc démarrer les entraînements avec les Gones non sélectionnés pour l’Euro 2021 et la Copa America qui se disputent en ce moment.

Bosz de retour, 30 ans après son passage à Toulon

Le successeur de Rudi Garcia à l' OL ne sera pas étranger en France. Il a joué dans le championnat entre 1988 et 1991, soit trois saisons de suite. C’était sous le maillot du Sporting Club de Toulon en D1 devenue Ligue 1. Il avait joué 32 matchs avec le club toulonnais, dont 30 en championnat selon Transfermarkt. En tant que manager, Peter Bosz a été directeur sportif de Feyenoord, puis entraîneur d’Almelo et Vitesse Arnhem dans son pays natal. Après six mois en Israël à la tête de Maccabi Tel-Aviv, il a entraîné successivement le Borussia Dortmund (juillet à décembre 2017) et le Bayer Leverkusen en Bundesliga (décembre 2018 à mars 2021).