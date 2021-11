PSG Mercato : Joao Palhinha lâche une réponse claire à Leonardo !

Publié par JEAN-LUC D le 15 novembre 2021 à 05:05

Après Nuno Mendes le PSG veut encore piocher au Sporting Portugal avec Joao Palhinha. Le milieu défensif de 26 ans a évoqué sa situation.

Après Nuno Mendes, le PSG veut Joao Palhinha

À la recherche d’un arrière gauche, le Paris Saint-Germain a conclu un accord avec le Sporting Portugal pour Nuno Mendes pour un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat fixée à 40 millions d’euros. Mais le club de la capitale ne compte pas s’arrêter là. Désireux de s’offrir les services d’un nouveau milieu de terrain défensif, le vice-champion de France en titre aurait encore des vues sur un autre élément du club portugais. En effet, d’après les informations du média local Record, le Paris Saint-Germain serait intéressé par Joao Palhinha.

Après Nuno Mendes, un autre joueur du Sporting Portugal pourrait donc débarquer au Paris SG lors des prochaines périodes de recrutement. Toujours selon la même source, Leonardo préparerait déjà son offensive pour l’international portugais de 26 ans, mais le Sporting ne semble pas encore avoir dit son dernier mot concernant l’avenir de son milieu de terrain défensif.

PSG Mercato : Joao Palhinha scelle son avenir

Depuis plusieurs semaines, Joao Palhinha est régulièrement lié à des rumeurs de transferts. Placé dans le viseur du Paris Saint-Germain, le compatriote de Cristiano Ronaldo se sent bien au Sporting et ne semble pas du tout pressé de changer d’air. Interrogé après le match nul du Portugal contre l’Irlande (0-0), jeudi soir, Palhinha a ouvertement avoué son souhait de prolonger son contrat qui court pourtant jusqu’en juin 2025.

« Si une prolongation est en bonne voie ? Faut demander au président », a d'abord lancé le natif de Lisbonne avant d'être plus explicite. « Si j'aimerais ? Évidemment. Vous savez parfaitement ce que représente le club pour moi. C'est le plus important », a-t-il indiqué. Selon Pedro Sepúlveda, Joao Palhinha aurait d'ores et déjà un accord avec sa direction afin de prolonger son engagement d'une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2026.

Le journaliste de SIC avance également que la clause libératoire de 60 millions d'euros contenue dans son contrat actuel sera reconduite dans le nouveau. Reste maintenant à savoir si le Sporting le prolonge maintenant dans le but de mieux le vendre l’été prochain.