Real Mercato : Madrid s'immisce dans un dossier phare de Paris

Publié par Thomas le 15 novembre 2021 à 13:34

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le Real Madrid aurait des vues sur l'une des pistes prioritaires de son grand rival, le PSG.

Real Madrid Mercato : Florentino Pérez veut Franck Kessié !

C’est l’un des dossiers les plus brûlants de la saison. En fin de contrat l’été prochain à l’AC Milan, le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié attise les convoitises des plus grosses écuries européennes. Homme fort de l’entrejeu rossonero depuis plusieurs années, le joueur de 24 ans voit sa cote de popularité augmenter semaine après semaine et ce n’est pas le très bon début de saison du club lombard (2e de Serie A) qui devrait apaiser ce fort intérêt. Si le Paris saint-Germain figure depuis un certain temps sur la short-list des prétendants du joueur, le club Rouge et Bleu s’est récemment vu rattraper par son meilleur ennemi, le Real Madrid.

Le club Merengue semble de nouveau vouloir contrecarrer les plans de son rival français, puisque l’entité espagnole serait elle aussi entrée dans la course au milieu ivoirien. Comme l’avance le journalise Ekrem Konur, les deux cadors seraient en duel pour signer Franck Kessié, qui de son côté ne se voit pas prolonger à Milan.

Le Real et le PSG fortement concurrencés sur le dossier

Nombreux sont les clubs à vouloir enrôler le roc ivoirien l’été prochain. Auteur d’une saison sensationnelle en 2020-2021 avec 13 buts et 4 passes décisives en 37 matchs de Serie A, Franck Kessié s’éloigne chaque jour un peu plus d'Italie. Si des négociations ont régulièrement lieu entre Paolo Maldini et le joueur, aucun accord financier n’a pour l’instant été convenu. Alors que le départ du Milanais se précise, le Real Madrid et Paris pourraient se voir devancer par un cador pour le moins inattendu, Tottenham.

Le club londonien, qui a récemment vu débarquer Antonio Conte à sa tête, est en pleine reconstruction de son effectif et fait de Kessié son homme providentiel dans l’entrejeu. Les Spurs auraient proposé un contrat hors norme à l’Ivoirien, qui ne l’aurait pas laissé insensible. The Sun dévoile que ce ne sont pas moins de 200 000 euros par semaine qui attendraient le joueur de 24 ans à Londres.