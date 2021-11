PSG Mercato : Dénouement imminent avec Kessié au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 09 novembre 2021 à 17:11

Leonardo veut Franck Kessié au PSG. Paolo Maldini, directeur sportif du club italien, a fait le point sur la situation de son joueur.

Paolo Maldini accentue la pression sur Franck Kessié

Arrivé en 2019 en provenance de l’Atalanta Bergame contre un chèque de 24 millions d’euros, Franck Kessié dispute sa dernière année d’engagement sous les couleurs de l’AC Milan. En discussion avec ses dirigeants depuis plusieurs mois, le milieu de terrain de 24 ans n’a toujours pas paraphé un nouveau bail. Attirant ainsi l’attention de nombreux clubs européens. Au micro d'Amazon, le directeur sportif du club lombard a été questionné sur ce dossier. Pour Paolo Maldini, l’international ivoirien va devoir prendre une décision au cours d’une prochaine réunion, sinon les Rossoneri trancheront pour lui.

« Nous sommes en pourparlers avec lui depuis longtemps. Il y aura une autre réunion avec son agent et ensuite nous déciderons sereinement », a déclaré l’ancienne gloire de l’AC Milan. Le dénouement est donc imminent dans ce dossier, mais Leonardo et le Paris Saint-Germain sont loin d’être les seuls intéressés par les services du jeune compatriote de Didier Drogba. Le FC Barcelone, le Real Madrid, Chelsea et Tottenham sont également cités sur les traces de l’enfant de Ouaragahio. L’actuel leader du championnat français insiste toutefois sur cette piste.

PSG Mercato : Leonardo insiste pour Franck Kessié

Récemment, la presse anglaise a évoqué un accord entre Franck Kessié et Tottenham sur la base d’un salaire de 10 millions d’euros. Ce mardi, sans confirmer ni infirmer cette information, le Corriere dello Sport explique que le départ de Kessié se précise de plus en plus. En plus de l’écart salarial qui le sépare de sa direction dans les négociations, le joueur veut changer d’air afin de remporter des trophées. Il ne semble donc plus vraiment emballé à l’idée de poursuivre son aventure à Milan. Le quotidien transalpin indique ensuite que Leonardo se présente à ce jour comme l’un des grands favoris pour arracher la signature de l’Ivoirien.