LOSC Mercato : Renato Sanches se rapproche d'un cador italien !

Publié par Thomas le 15 novembre 2021 à 14:04

Véritable sensation en Ligue 1 avec le LOSC, le milieu portugais Renato Sanches se rapproche à grands pas d'un cador de Serie A.

LOSC Mercato : Renato Sanches veut rejoindre l’AC Milan

Le dossier devrait donner quelques sueurs froides aux dirigeants nordistes. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain Renato Sanches a de fortes envies de départ. Epoustouflant la saison passée lors du sacre de champion de France et tout aussi remarquable quelques mois plus tard à l’Euro, le Portugais affole l’Europe et voit sa cote augmenter jour après jour.

Seulement, si beaucoup de noms se succèdent pour enrôler la pépite portugaise, ce dernier continuait à se montrer imperméables aux grosses offres de cadors, jusqu’à cette semaine. Comme l’avance la Gazzetta dello Sport, le joueur de 24 ans voudrait désormais quitter le LOSC, pour rallier l’AC Milan. Le média italien rapporte même que Sanches aurait d’ores et déjà ses "valises prêtes". Fréquemment approché par de gros cadors, le milieu de terrain s’était récemment entretenu avec le board rossonero, des discussions qui ont par la suite beaucoup plu à l’intéressé.

Renato Sanches approché par Arsenal

Le média transalpin révèle dans ses colonnes ce lundi que Renato Sanches avait un temps été contacté par les Gunners, et Mikel Arteta, qui souhaitaient le recruter cet été. Le club londonien avait alors proposé 35 millions d’euros aux dirigeants du LOSC. Une somme que ces derniers avaient alors refusée, estimant la valeur de leur joyau d'au moins 50 millions d’euros.

Un transfert avorté qui semble-t-il, aurait grandement impacté le Portugais qui cherche à l’heure actuelle une porte de sortie pour la fin de la saison. Le projet milanais lui plaît beaucoup et voit en le club italien une formidable opportunité d'enfin briller dans un top club européen. L’idée des Rossoneri est de remplacer leur milieu ivoirien Franck Kessié, chaque jour plus proche d’un départ de Serie A, vers des clubs comme le Real Madrid, le PSG ou encore Tottenham.