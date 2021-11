Real Madrid Mercato : Florentino Pérez va boucler une belle signature

Publié par Thomas le 16 novembre 2021 à 11:05

En pleine trêve internationale, le Real Madrid a pris une décision importante et devrait prochainement acter un coup mercato fantastique.

Real Madrid Mercato : Les Merengues lancent l’opération Modric

Après Karim Benzema ou encore Thibaut Courtois, le Real Madrid poursuit son opération blindage de contrat, cette fois-ci avec un joueur mythique de l’écurie Blanco, le milieu croate Luka Modric. Si le Ballon d’Or 2018 se plaît toujours autant en Espagne, malgré la concurrence récente du jeune Eduardo Camavinga (arrivé du SRFC cet été), son contrat se termine en juin prochain, une situation délicate à laquelle Florentino Pérez veut vite trouver une solution.

Le milieu de terrain, malgré son âge avancé (36 ans) entre toujours dans les plans de son entraîneur, Carlo Ancelotti, et continue de former un trio redoutable avec ses deux compères de l’entrejeu, à savoir Casemiro et Toni Kroos (trio avec lequel Modric aura glané 3 Ligue des champions). Un amour réciproque donc, qui a poussé le Real à prendre une décision importante ce mardi, prolonger son joueur, au club depuis 2012. Comme l’avance Marca, la volonté des Merengues est désormais de prolonger Luka Modric d’une saison supplémentaire. Des discussions auront officiellement lieu dans les prochaines semaines.

Une prolongation pleine de sens

Si le Croate semble si attaché à continuer son aventure dans l’écurie espagnole, c’est pour deux raisons bien particulières. Tout d’abord, le joueur de 36 ans ne se voit pas relever un nouveau défi chez une autre écurie, et préfère donc terminer une grande carrière dans son club de cœur, cela exclut donc toute offre venant de championnats exotiques (Qatar, Japon, MLS...). Son amour pour le Real Madrid est indéniable, et prolonger d’une saison serait une formidable manière de couronner plus de dix saisons remplies de trophées en Espagne.

Enfin, le natif de Zadar a aussi voulu prolonger son bail à Madrid pour une raison bien particulière, pouvoir jouer en 2023 dans le tout nouveau stade Bernabeu. Enceinte révolutionnaire, dont les travaux ont débuté en 2020, le "nouveau Bernabeu" est annoncé pour fin 2022, et suscite déjà la fascination de beaucoup de fans. Une merveille architecturale et technologique, qui a donc poussé les dirigeants madrilènes à étendre d’une année le contrat de Modric. Un très beau geste de leur part, signe d’une reconnaissance certaine envers leur milieu emblématique.