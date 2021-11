LOSC Mercato : Bon de sortie accordé à un indésirable de Gourvennec

Publié par ALEXIS le 17 novembre 2021 à 04:45

Après son appel du pied lancé au LOSC il y a deux semaines, un indésirable de Jocelyn Gourvennec tient la réponse du club. Il aurait un bon de sortie.

LOSC : Cheikh Niasse demande à quitter son club formateur

En manque de temps de jeu au LOSC, Cheikh Niasse a demandé ouvertement à quitter le club. Dans une lettre adressée au club nordiste, il souhaite être libéré de son contrat, afin de se relancer dans un autre club où il jouerait régulièrement. « Je n’ai aucun avenir à Lille OSC et aucune perspective pour moi ne se dessine dans votre projet […] Je vous supplie de donner une suite favorable à tout transfert me concernant au prochain mercato de janvier 2022. Je vous demande officiellement de quitter le club », a écrit le milieu de terrain dans son courrier, dont une partie a été rapportée par La Voix des Sports, tout en précisant que « c’est avec beaucoup d’amertume » qu’il sollicite son départ de son club formateur.

Lille OSC lui accorde un bon de sortie

Une quinzaine de jours après sa lettre, Cheikh Niasse aurait eu gain de cause. Selon les informations de la source , il a « obtenu un bon de sortie pour le prochain mercato ». En d’autres termes, si un club manifeste le désir de le recruter, le joueur de 21 ans sera transféré. Évidemment si l’offre convient aux différentes parties. À noter que le natif du Sénégal est lié au LOSC jusqu’en juin 2023, soit pour un an et 7 mois encore.

Cheikh Niasse a débarqué au centre de formation du LOSC en 2016 à 16 ans, en provenance de Boulogne-sur-Mer. Depuis la signature de son premier contrat professionnel en janvier 2019, il n’a fait que 3 brèves apparitions, dont 2 en Ligue 1 avec l’équipe professionnelle des Dogues. Lors de la deuxième moitié de la saison dernière, le milieu défensif avait été prêté au Panathinaïkos (en Grèce). Cette saison, le nouvel entraîneur des Lillois, Jocelyn Gourvennec, ne compte pas sur lui. Pour preuve, ce dernier a aligné Cheikh Niasse seulement au cours de cinq petites minutes de jeu en championnat.