OM Mercato : 25M€, Longoria peut boucler un deal sensationnel

Publié par Timothée Jean le 16 novembre 2021 à 14:35

Prêté sans option d'achat à l’ OM, William Saliba est censé retourner à Arsenal l’été prochain. Cependant, une vente serait à l'étude.

OM Mercato : William Saliba transféré définitivement à Marseille ?

Prêté sans option d'achat par Arsenal, William Saliba réalise une bonne première partie de saison avec l’ OM. Au point que les dirigeants marseillais ambitionnent de le recruter définitivement. La direction de l’ Olympique de Marseille envisage même d’entamer des négociations avec les dirigeants londoniens pour conserver le défenseur central de 20 ans à l’issue de la saison. « Les négociations doivent démarrer très vite entre Arsenal et Marseille », a confirmé Ekrem Konur, journaliste spécialisé dans les transferts, dans les colonnes du site Le Phocéen.

Le journaliste est convaincu que l’Olympique de Marseille a de grandes chances de conserver le défenseur central à l'issue de son prêt. Pour cela, les dirigeants de l' OM devront d’abord s’entendre avec leurs homologues londoniens. Et c’est là que les choses se compliquent. Car les dirigeants britanniques d’Arsenal souhaitent récupérer leur défenseur central à l’issue de la saison.

William Saliba disponible pour 25 millions d’euros ?

Dans le dur lors de son premier passage en Angleterre, William Saliba a su se relancer sous les couleurs de l' OM. L'ancien défenseur de l'OGC Nice et de l'ASSE est désormais attendu par Mikel Arteta. L'entraîneur d’Arsenal souhaiterait lui accorder une seconde chance au sein de son effectif. Toutefois, les Gunners ne sont pas fermés à une potentielle vente.

Comme l’indique Ekrem Konur, les dirigeants marseillais devraient débourser environ 25 millions d’euros pour mener à bien cette opération. « Je pense qu'une somme d'environ 25 millions d'euros pourrait constituer une base de discussions. Il ne faut pas non plus écarter la possibilité d'un nouveau prêt, cette fois, avec une option d'achat définitive dans l'opération », a ajouté le confrère. Désormais, Pablo Longoria et la direction de l’ Olympique de Marseille connaissent le prix à payer pour s'attacher définitivement les services de l’ancien Stéphanois.