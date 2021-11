OM Mercato : Un indice positif dans le dossier William Saliba !

Publié par Timothée Jean le 16 novembre 2021 à 10:35

L’ OM cherche à conserver William Saliba le plus longtemps possible. Et le club phocéen vient de recevoir une bonne nouvelle dans ce dossier.

OM Mercato : William Saliba ne voudrait pas retourner à Arsenal

En provenance d’Arsenal, William Saliba est arrivé cet été à l’Olympique de Marseille dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Auteur de prestations convaincantes en Ligue 1 cette saison, le défenseur central de 20 ans séduit les supporters, mais également les dirigeants marseillais. La direction de marseillais envisage d'ailleurs de le conserver définitivement. Et si William Saliba est toujours lié à Arsenal jusqu’en juin 2024, la direction marseillaise ne perd pas espoir dans ce dossier.

Les dirigeants marseillais pourraient même s’appuyer sur la volonté du joueur pour boucler ce deal. Comme l’indique le journaliste Ekrem Konur, l’ancien Stéphanois est peu enclin à retourner chez les Gunners, car dans le fond, il espère poursuivre son aventure dans la cité phocéenne. « De son côté, William Saliba voit de moins en moins son futur à Arsenal, d'autant qu'il est convaincu d'avoir fait le bon choix en signant à Marseille. Un peu à l'image de Cengiz Ünder, il sent que c'est là qu'il peut exploser pour un avenir dans un top-club européen », a confié le journaliste dans une interview accordée au journal Le Phocéen.

Arsenal n’est pas vendeur

Même si les dirigeants britanniques comptent voir leur joueur rentrer en Angleterre à l’issue de la saison, l’international espoir a visiblement un autre plan en tête. Ce qui devrait faire les affaires de l’ Olympique de Marseille. Mais l’ OM sait qu’il ne suffira pas de la seule volonté du joueur pour boucler son transfert définitif. Les dirigeants marseillais devront trouver un terrain d’entendre avec leurs homologues londoniens. Et c’est là que les choses se compliquent, car Arsenal n’a pas l’intention de se débarrasser définitivement de son jeune défenseur recruté à prix d’or (30 millions d’euros). L’Olympique de Marseille devra donc se montrer très convaincant s’il souhaite conserver William Saliba l’été prochain.