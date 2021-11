PSG Mercato : 25M€, Newcastle prépare un joli cadeau pour Paris

Publié par JEAN-LUC D le 16 novembre 2021 à 13:35

Newcastle United et ses nouveaux propriétaires saoudiens veulent piocher au PSG. Une juteuse affaire se dessine ainsi pour le club parisien.

Diallo prêt à changer d’avis sur son avenir ?

Annoncé sur la liste des départs lors du dernier mercato estival, avec l’opération dégraissage décidée par la direction du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo est finalement resté dans la capitale. Arrivé en 2019 en provenance du Borussia Dortmund contre une enveloppe de 32 millions d’euros, le défenseur polyvalent n’a pas voulu changer d’air. Mais avec les renforts de Sergio Ramos et Nuno Mendes, le joueur de 25 ans n’est que très peu utilisé par Mauricio Pochettino.

Cette saison, l’international sénégalais ne compte que 9 matches, dont 7 en Ligue 1, 1 en Trophée des Champions et 1 en Ligue des champions. Le constat est clair : l’entraîneur parisien ne compte pas forcément sur le natif de Tours. Mais dans un entretien accordé au site officiel du Paris Saint-Germain en début de la saison, Abdou Diallo n’a pas donné l’impression d’un joueur qui songe à un départ.

« Je vais bien, je me sens bien ! Je m’adapte à ce poste de latéral gauche, où je cours beaucoup plus. Mais ça me plait, je peux me libérer un peu plus offensivement. Pour l’instant, ça me réussit puisqu’il y a deux victoires en championnat à la clé. Et puis je prends du plaisir. Je suis épanoui, je suis heureux et forcément, sur le terrain, ça se ressent. Après, forcément, quand tu commences la saison comme un titulaire, ça te place tout de suite dans un bon état d’esprit. J’espère que ça va continuer et pour l’instant, je suis très content de mon début de saison », expliquait-il. Qu’à cela ne tienne. À la recherche de renforts en vue de son maintien en Premier League, Newcastle United a coché le nom de Diallo pour le prochain mercato hivernal.

PSG Mercato : Abdou Diallo en Premier League cet hiver ?

Abdou Diallo va-t-il changer d’avis et accepter finalement de quitter le Paris Saint-Germain afin d’avoir plus de temps de jeu ? En effet, d’après nos confrères de Foot Mercato, le profil du défenseur parisien intéresse énormément le nouveau manager des Magpies, Eddie Howe. Avec un budget colossal de 220 millions d’euros, le club anglais ne devrait d’ailleurs pas tarder à se rapprocher de Leonardo et de la direction du PSG pour évoquer le transfert du compatriote d’Idrissa Gana Gueye.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, Diallo pourrait être délogé de Paris pour un chèque de 25 millions d’euros. Un montant qui ne constitue pas un obstacle sérieux pour le club le plus riche de la planète, selon le média sportif. Reste maintenant à savoir si le principal concerné est disposé à quitter le Paris SG en janvier.