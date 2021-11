PSG Mercato : Après Messi, un autre gros coup se précise au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 16 novembre 2021 à 23:35

Après Lionel Messi cet été, le PSG pourrait encore piocher au Barça. L’affaire serait même déjà en bonne voie pour le club de la capitale.

Leonardo surveille un milieu de terrain du Barça

Malgré le renfort de Georginio Wijnaldum l’été dernier et les présences de Marco Verratti, Leandro Paredes, Danilo Perreira, Idrissa Gueye, Ander Herrera et le jeune Junior Dina-Ebimpé, le Paris Saint-Germain est encore annoncé sur les traces d’un nouveau renfort au poste de milieu de terrain. Leonardo, le directeur sportif du club parisien, est ainsi associé aux pistes menant à Franck Kessié (AC Milan), Marcelo Brozovic (Inter) et Paul Pogba, tous trois en fin de contrat le 30 juin prochain.

Mais d’après la presse espagnole, les dirigeants du Paris SG ont également les yeux tournés vers l’effectif du FC Barcelone. Après Lionel Messi, récupéré gratuitement durant l’été, le vice-champion de France en titre est intéressé par un nouvel élément des Blaugranas. Contrairement au dossier en 2017, le club catalan serait cette fois disposé à écouter l’offre du PSG.

PSG Mercato : Frenkie de Jong placé sur le marché

Battu sur le fil par le FC Barcelone lors du mercato estival 2019, le Paris Saint-Germain serait toujours intéressé par Frenkie de Jong. Et contrairement à il y a deux ans, le milieu de terrain néerlandais serait prêt à négocier le PSG. Arrivé avec beaucoup d’envie en Catalogne, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam ne s'éclate pas au Barça et il aimerait changer d’air. Pour faciliter la tâche aux dirigeants parisiens, le club culé serait vendeur.

En effet, El Chiringuito indique ce mardi que Frenkie de Jong ne devrait pas aller au terme de son contrat, soit jusqu’en juin 2026, puisque Joan Laporta et les décideurs barcelonais auraient pris la décision de lui délivrer un ticket de sortie en cas d’offre atteignant les 50 millions d’euros. OK Diario confirme l’info et précise que le Bayern Munich et Manchester City sont d’ores et déjà positionnés sur ce dossier.

Le PSG est donc prévenu.